Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza

En el Centro de Entrenamiento del club en el municipio bonaerense, los dirigidos por Claudio Úbeda volvieron a las prácticas.

Boca, bajo las órdenes de Claudio Úbeda como entrenador, volvió a los entrenamientos en el predio que el club posee en Ezeiza y dio por iniciada la pretemporada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ´Xeneize´ volvió a las prácticas este viernes dando por iniciado el ciclo de Úbeda como entrenador principal del primer equipo, tras lo que fue su interinato en la última parte de 2025 reemplazando a Miguel Ángel Russo luego de su deceso a principios de octubre.

En este reencuentro del plantel en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, los jugadores de Boca fueron sometidos a exámenes de rutina como es costumbre cada vez que inician las pretemporadas.

El equipo de Úbeda retornó a los entrenamientos sin refuerzos, pero con tres bajas: el colombiano Frank Fabra, el mediocampista Ignacio Miramón y el defensor Cristián Lema. Además, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para esta temporada que se iniciará el 25 de enero ante Deportivo Riestra en el estadio La Bombonera, por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura.

Sin embargo, a pesar de no contar con refuerzos en este inicio de año, el técnico boquense sumó a la pretemporada a cuatro juveniles que fueron promovidos desde la Reserva dirigida por Mariano Herrón: los defensores Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores.

En estos 23 días previos al inicio del Torneo Apertura, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme intentará pulir detalles con Atlético Nacional de Colombia por la llegada de Marino Hinestroza y apuntará a obtener los servicios del capitán y defensor de San Lorenzo, Gastón Hernández.

Así, el ex ayudante de campo de Russo iniciará su ciclo como entrenador de manera oficial, ya que este último semestre había sido de manera interina. El ex defensor de Racing asumió el cargo el pasado 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo que terminó siendo líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

En números, dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75 por ciento, 13 goles a favor y solo cinco en contra. #AgenciaNA