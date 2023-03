Boca Juniors se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Es una de esas historias que no se valoran tanto si se gana, pero que dañan al extremo si se pierde. Enfrente, el rival de una categoría menor. Entonces, un gigante como Boca en una final así no puede fallar. Y Boca no falló. Expuso en el campo y en el resultado las diferencias reales que existen con este Patronato que es muy diferente al que había sorprendido ganando la Copa Argentina el año pasado, que se desarmó, que hoy se encuentra en la Segunda División… Y lo mejor para Boca pasa por el juego que mostró y porque reencontró la versión más potente de Darío Benedetto.

Con un Súper Benedetto, Boca sumó la estrella 74 y se afirma como el más campeón de los equipos argentinos: River acumuló 69. Sin embargo, en títulos nacionales los xeneizes llegaron a 52 consagraciones y le rompieron un récord histórico a los millonarios, que tienen 51. Mejor, imposible.

“Me dijo que iba a hacer dos goles, pero al final metió tres”, reveló el arquero Javier García. El Pipa creía posible el doblete, pero tan bien jugó que dibujó un hat-trick. Y después, ante los rumores de posible salida al Inter de Porto Alegre, acabó Benedetto con todas las dudas: “La oferta está, pero me voy a quedar en Boca”.

Y Boca celebra la noticia que dio el Pipa. Porque en Santiago del Estero regresó el mejor Benedetto. Ahí estuvo el goleador, implacable, letal, escribiendo el 3-0 final con celebraciones en los minutos 42, 52 y 62. Hacía cinco meses que no convertía.

Primero, Benedetto la empujó anticipando tras un centro de Nicolás Figal, cada vez más afirmado, cada vez más sobrio. Luego, con un cabezazo de pique al suelo. Y cerró el triplete con tocando en el primer palo un centro atrás de Frank Fabra.

Se trató de una producción convincente de Boca. Ahora habrá que ver si Hugo Ibarra se anima a sostener esta formación, con Luca Langoni y Sebastián Villa acompañando arriba al Pipa, con Oscar Romero en la elaboración, con Equi Fernández y Alan Varela buscando equilibrar en el medio. Tal vez sea una buena idea para empezar a encontrar por fin continuidad en el juego, en esa cuenta pendiente.

El fútbol argentino viene entregando muchas finales extrañas de un solo partido. Boca había perdido dos y no podía entregar la tercera, y justo ante un rival de Segunda División. Y no la entregó. La atrapó con una goleada y con un Súper Benedetto.