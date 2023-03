Bigatti: “Muchas veces los controles no controlan todas las cosas que suceden, o controlan lo que les conviene”

La AM990 se puso en contacto con el Contador Ángel Luis Bigatti, referente de la cámara de estaciones de servicio, para referirse al contrabando de combustibles.

El contador comenzó diciendo que el tema es de alcance nacional por las derivaciones que tiene. El defensor del pueblo hizo una denuncia federal, N 129/22 y “en contra de todas las estaciones de servicio y así expuso a la justicia nuestra posición, con mucha falta de criterio”.

Y agregó que la situación de las estaciones de servicios está controlada por todo el mundo, “hasta la oferta está regulada por las petroleras”. “No puede haber especulación, como dice el defensor del pueblo, porque no manejamos nada”, manifestó.

Además, comentó que los únicos afectados son los que necesitan mucho combustible, por ejemplo, los del campo, “porque nosotros no tenemos permitido vender en bidones, ni grandes ni chicos, solo ypf tiene permitido hacerlo hasta 20 litros”, explicó.

También dijo que “el que vende más caro, lo compra más caro y lo utiliza para llevar a vender al otro lado, incluso vienen hasta para llevar todo tipo de mercadería por la diferencia de precios, que es abismal”, enfatizó.

Por otra parte, explicó que no hay reglamentaciones para la compra de camiones de combustibles, “siempre y cuando se paguen los impuestos, lo que no me consta es que exijan ciertos documentos”. Y calculó que los 37 mil litros de combustibles encontrados en el incendio del galpón ilegal, son alrededor 10 millones de pesos, “es decir que no está al alcance de cualquier persona”.

Para finalizar, dijo que “muchas veces los controles no controlan todas las cosas que suceden, o controlan lo que les conviene”.