Resaltan la importancia de la vacunación contra la poliomielitis, sarampión, rubéola y paperas

Hasta el 13 de noviembre se encuentra desarrollando la Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis. Está destinada a niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive, quienes deben recibir las dosis adicionales (más allá de las aplicadas previamente) de manera gratuita y sin orden médica.

En contacto con la AM990 el médico infectólogo Julián Bibolini, comentó que “la aplicación de estas dosis extras se suele hacer debido a que todos los años no se llegan al 100% de cobertura, quedando así un remanente de personas”. “Esto es acumulativo y este año llega a la cantidad de unos 700 mil niñas y niños en el país que no tienen la dosis de vacuna correspondiente”, añadió.

En referencia a la campaña, esbozó preocupado que “esta situación representan un riesgo potencial ante la introducción de estas infecciones, ya que puede generar un brote en el país con un gran impacto negativo en la salud de la población”. “Estas infecciones pueden generar la muerte, cuadros graves y secuelas, como por ejemplo, la poliomielitis puede dejar paralítico o postrado de por vida”, profundizó.

Cabe destacar que son cuatro las infecciones virales las que se van a prevenir con dos vacunas, una incluye la triple viral (sarampión, rubeolas y paperas) y la otra es para la Poliomielitis. Hasta el 13 de noviembre se extenderá, y la misma consiste en la aplicación de las dosis adicionales gratuitas y obligatorias de las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis), más allá de las dosis recibidas previamente.

“Si no hacemos esta campaña, no elevamos el índice de niñas y niños vacunados, y tenemos un riesgo potencial de reintroducción y de diseminación que no es favorable para la salud de los argentinos”, amplió el profesional de la salud.

Por último, añadió otro dato importante, que consiste en que “que hay un 10% de personas que tienen una baja respuesta a la inmunización de la vacunas, entonces, con esta dosis de refuerzo se cubriría ese porcentaje y a aquellos que no se inocularon”.

Las dosis se encuentran disponibles en todos vacunatorios y centros de salud de la provincia de 8 a 20 horas.