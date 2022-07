Bárbaro opinó acerca de la situación del país y aseguro que “el Presidente está rodeado de personas muy pobres y mediocres”

El analista político y ex-diputado Nacional Julio Bárbaro, en contacto con la AM990 habló acerca de la situación económica del país tras la renuncia del Ministro de Economía Nacional.

Barbaro comenzó diciendo: “creo que desgraciadamente se agotó una etapa de eso que llamaron Kirchnerismo, de esa estructura que en alguna medida se impuso al peronismo de manera muy agresiva”.

“Yo recuerdo que Perón en su retorno tenía la idea de convertir al peronismo en algo muy respetable para los no peronistas, que ocupe la trascendencia y que sea respetado por todos”, añadió.

“El Kirchnerismo no sirvió y trajo agresividad y la situación de Alberto está muy debilitada, casi muy cercano al fracaso”, siguió.

“Nunca tuvimos un presidente con tanta debilidad política y mire que hemos tenido presidentes débiles, pero tanta no porque además hay un hombre que a veces intenta explicar al mundo como debemos ser a Putin o Biden y después no puede resolver los problemas acá”, manifestó.

“Además hay que decir que es un grupo muy pobre y mediocre el que rodea al Presidente”, cerró.