Banderazo del 8N: octava marcha contra el Gobierno con fuertes reclamos por la independencia de la Justicia

En una postal que se repiti√≥ ocho veces durante este a√Īo, miles de manifestantes¬†marcharon¬†este domingo al Obelisco¬†porte√Īo y otros puntos del pa√≠s con sus banderas de Argentina y carteles para¬†protestar contra el Gobierno.

Además del rechazo a las políticas del presidente Alberto Fernández, otra de las consignas fuertes de esta nueva convocatoria fue el rechazo fallo de la Corte Suprema sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y para pedir que los camaristas no renuncien a sus cargos.

Los manifestantes empezaron a llegar a las inmediaciones del Obelisco a pie o en autos alrededor de las 16, aunque la mayor concentración se dio pasadas las 17, la hora en la que fue anunciada la convocatoria.

Pasadas las 18 los manifestantes cantaron el Himno Nacional y m√°s tarde leyeron un documento en el que se destacaron las consignas relacionadas a la “defensa de las instituciones”; “no al avasallamiento de la Justicia”; e “independencia de la Justicia”, aunque el pedido repetido fue que “no renuncien los jueves Bruglia y Bertuzzi”.

“Quiero que se vayan todos. Principalmente todos los del kirchnerismo. A (Mauricio) Macri lo vot√©, pero hoy por hoy, si se van todos mejor”, sentenci√≥ una mujer en declaraciones al canal de noticias A24.

Otra mujer, desde la ventanilla de su auto, cont√≥ que fue a manifestarse al Obelisco porque est√° “cansada de los politicos”.

La marcha tuvo su r√©plica en otras grandes ciudades como La Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Tucum√°n, R√≠o Gallegos, entre otras. Tambi√©n en algunos barrios porte√Īos, como la cl√°sica esquina de Cabildo y Juramento.

La Quinta de Olivos, otro de los puntos de reclamo, también mostró la llegada incesante de manifestantes con carteles y banderas celestes y blancas.

“El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causa”, escribi√≥ Patricia Bullrich desde su cuenta de Twitter, una de las convocantes.Play VideoVideo: Banderazo del 8N

“La verdad que estoy muy emocionada con la recepci√≥n de la gente, que nos est√° pidiendo que no aflojemos, que sigamos defendiendo la libertad, la Rep√ļblica, la Justicia, el trabajo, a C√≥rdoba”, expres√≥ la titular del PRO, Patricia Bullrich, al llegar a la manifestaci√≥n en esa ciudad.

Desde su auto, cont√≥ que siempre particip√≥ de los banderazos en el Obelisco porte√Īo, por lo que remarc√≥ que “venir a C√≥rdoba, al centro productivo de nuestro pa√≠s, tiene otra cosa y¬†la recepci√≥n de la gente me emociona“.

Otro de los que convoc√≥ a la manifestaci√≥n fue Hern√°n Lombardi, quien cont√≥ lo que lo moviliz√≥ a participar: “Nos trae el mandato de la gente, y la gente nos dice ‘no aflojen’. Y ac√° no afloja nadie”, asegur√≥ uno de los referentes del PRO.

El ex titular de Medios P√ļblicos agreg√≥: “El Gobierno s√≥lo entiende cuando le ponemos firmeza en frente. Pas√≥ con Vicentin, las usurpaciones de terrenos o la movilidad de los jueces. Solo retroceden cuando salimos firmes a la calle“.

En las manifestaciones también estuvieron presentes el actor Luis Brandoni; el ex candidato a presidente José Luis Espert; el economista Javier Milei; el ex vicejefe de Gabinete y ex ministro de Modernización Andrés Ibarra; las diputadas Paula Oliveto yCynthia Hotton, y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi.

En Rosario hubo protestas al pie del Monumento a la Bandera, hasta donde la mayoría llegó a pie. Otros estacionaron sus vehículos sobre la Avenida Belgrano para mostrar carteles y sumarse al aplauso que se mantuvo constante por debajo del batir de los parches, así como las sirenas de alarmas y altavoces.

En Mar del Plata cientos de personas arribaron al cruce de Avenida Luro y Bartolomé Mitre en sus vehículos particulares, bicicletas o a pie para manifestarse en contra del Gobierno que conduce Alberto Fernández.

En Mendoza se llevó a cabo una caravana de autos y camionetas, donde la esquina de San Martín y Peatonal fue el epicentro de las protestas, como en las marchas anteriores durante los meses de cuarentena. Con banderas argentinas y carteles que se pronunciaban en contra de la corrupción y el manejo de la pandemia de coronavirus, los mendocinos hicieron visible su reclamo.

Por su parte, en la ciudad de La Plata, como es habitual, la convocatoria fue en Plaza Moreno.

La participaci√≥n a la marcha bajo la consigna #8NTodosALasCalles, hab√≠a sido promocionada en la semana a trav√©s de las redes sociales. Y fue, a partir de las 17, cuando comenzaron a o√≠rse las bocinas, las cacerolas y las pancartas. ‚ÄúLa Constituci√≥n es la herramienta del pueblo para controlar el Gobierno”, pod√≠a leerse en uno de los carteles.

La √ļltima protesta contra el Gobierno se realiz√≥ el feriado del 12 de octubre. Ese d√≠a, los manifestantes se manifestaron en el Obelisco y distintos puntos del Gran Buenos Aires y del interior contra la cuarentena, por la crisis econ√≥mica y contra el kirchnerismo.

AFG