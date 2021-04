BAJAS VENTAS. Gerente de Turismo de Castro “No tenemos ninguna venta”

La gerente de la empresa Turismo de Castro, Graciela Romeo en contacto con la AM990 habló acerca de la situación del sector.

Romeo comenz√≥ diciendo ‚Äúnosotros no tenemos ventas, tenemos la oficina permanentemente abierta para todas las consultas por si necesita reprogramar las ventas del a√Īo pasado o sobre lo que se necesite consultar para el a√Īo pr√≥ximo y si es por ventas no, la oficina de Turismo de Castro en Formosa no tuvo ventas‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúdesde Chaco y Corrientes hay aviones, hubo viajes hacia el sur del pa√≠s y muchas de las personas que tuvieron la posibilidad de salir desde Buenos Aires viajaron al exterior, entonces hubo un movimiento tur√≠stico muy inferior al de a√Īos anteriores, pero por lo menos dio pie a que otras agencias puedan moverse y en Formosa tuvimos otro tipo de restricciones que se han levantado hace poco tiempo un poco antes de la Semana Santa, yo creo que lo que est√° pasando es que como no tenemos buses la gente est√° un poco resistente a tener que salir con el auto vacaciona pocos d√≠as‚ÄĚ.

‚ÄúLa realidad de Turismo de Castro es que no tenemos ninguna venta‚ÄĚ, cerr√≥.