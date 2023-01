Bajante del río: al menos 19 embarcaciones se encuentran varadas en Pilar

En tanto, el número de buques parados ascendió a un total de 19, siete más de los 12 que se contabilizaban la semana pasada. “El día de ayer, una de las embarcaciones que estaban esperando en la zona, que son un total de 19, decidió intentar pasar esa zona difícil y se quedó técnicamente varada.

El barco se quedó sentado en el fondo del río y todavía no se puede sacar esa embarcación”, mencionó Esteban dos Santos, titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) a La Nación/Nación Media.

Refirió que existe la posibilidad de realizar el alije de cargas para alivianar el peso, pero que esto dependerá de cada armador fluvial teniendo en cuenta el costo importante que representaría. “Depende de cuánta carga tiene que alijar cada embarcación, pero es una operación muy costosa.

Para alijar las 20 embarcaciones que están allí hablamos de más o menos 1 millón de dólares”, refirió, agregando que esta es una opción temporal, siempre y cuando no continúe empeorando la situación que de acuerdo a la experiencia de las últimas semanas día a día empeora. Según comentó, se maneja la información de que una draga que se encuentra en camino y podría iniciar los trabajos de urgencia entre el próximo jueves y viernes, los cuales demorarían unos 6 a 7 días. “Sabemos que las condiciones para dragar no son las mejores, pero es la única medida alternativa que hay para permitir que sigan su navegación si no van a quedar ahí por varios días más”, sostuvo.

Dos Santos expresó que desde Cafym celebran el dragado, pero aún así todo lo sucedido en los 3 años de bajante demuestra la necesidad de contar con un verdadero plan de manejo sustentable de nuestros ríos. “Vemos necesario contratar al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (Usace) para desarrollar este plan y transferir a nuestro país todo ese conocimiento técnico”, subrayó.

Peaje en la hidrovía

Por otra parte, mencionó que hasta este momento todavía no se recibieron facturas que indiquen el cobro del peaje en el tramo de confluencia Puerto Santa Fe en la hidro­vía de los ríos Paraná y Para­guay. “La operativa del cobro del peaje de la navegación es de hecho así, normalmente no se da de manera inmediata y se recibe entre 3 a 60 días de haber pasado por la zona”, acotó. Advirtió que con el aumento del precio del combustible también se prevé un incremento en la tarifa del flete, establecido en todos los acuerdos de transporte cada vez que se dan variaciones. Fuente: lanacion.com.py