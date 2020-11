Baby Etchecopar: “Parece que el problema es el coronavirus, pero muere más gente de inseguridad”

El periodista habló del violento robo que sufrió en Barrio Norte. Por el forcejeo con un ladrón que quería sacarle el reloj, tuvo una luxación en el hombro

Baby Etchecopar fue víctima de la inseguridad una vez más. En la tarde del jueves, el periodista salía de Radio Rivadavia, dónde conduce el ciclo Baby en el medio, cuando fue sorprendido por unos delincuentes en moto. Forcejeó con uno de ellos que intentó robarle su reloj. Como consecuencia quedó con un hombro lesionado y fue atendido de urgencia en el Hospital de San Isidro.

“Estoy todo lastimado. Estoy limitado con el brazo por tres meses porque me cortaron los ligamentos. La fiscalía me está esperando en un zoom para ratificar la denuncia y que no lo larguen (al ladrón). Esto es un hurto con lesiones graves”, aseguró el conductor en una entrevista con Informados de todo, el ciclo de América

Durante la charla con Guillermo Andino, Baby destacó el buen trabajo de la Policía de la Ciudad que logró atrapar a uno de los asaltantes y recuperó el reloj que le habían sustraído. “La policía en un segundo lo agarró, todo espectacular. El problema es que si no declara la víctima, lo largan, pero esto fue un robo con lesiones graves”.

A pesar del mal momento, el conductor de Basta Baby, el programa de A24, relató con humor el episodio que vivió en Arenales al 2400, a la salida de Radio Rivadavia: “El tipo era grande, gordo, parecía que me estaba revolcando, yo me agarré como un koala. Otro reloj en 6 meses no, ya son dos relojes (los que me robaron). No me pelee porque me mataba, pero lo agarré con los dientes. Iba a vender el rolex y yo seguía así agarrado”.

Esta no es la primera vez que es atacado por ladrones. En 2012 fue víctima de un violento asalto en su casa de San Isidro, cuando se encontraba con su familia. La Justicia dictaminó que el periodista actuó en “legítima defensa” durante el tiroteo en que cayó abatido uno de los ladrones. Además del propio Baby, resultó herido su hijo, Federico. Esa noche también estaba su hija, por esos días embarazada.

“Yo podría victimizarme, me duele mucho el brazo, tendría que estar con un cabestrillo. Lo que me pasó la otra vez comparado con esto, no es nada. Allá se llevaron a mi familia, acá se llevaron un reloj”, aseguró el conductor al recordar ese tremendo episodio de inseguridad.

Luego, Etchecopar se quejó del accionar de los políticos: “Hay anarquía en todo el país, el Presidente dice que la inseguridad es de los pobres. Yo soy un laburante y a mí me robaron. La inseguridad es por la ineptitud de un gobierno de inútiles… si hubiera estado (Mauricio) Macri es lo mismo porque me robaron un reloj en el gobierno de Macri”.

Fiel a su estilo contestatario, el periodista criticó al accionar de la Justicia : “No hay pelotas, si hay fiscales garantistas que largan a 4.500 chorros, más los chorros oficiales que vuelven a salir, ahí están los ricos, el país va andar como anda. Parece que el problema es el coronavirus, pero muere más gente de inseguridad. Yo soy conocido, pero hay un montón de gente que no es conocida y le afanan todos los días”.

“Siempre le echan la culpa a los pobres que roban, pero no son chorros, los pobres buscan laburo. Estos hacen la grieta… Los pobres laburan”, señaló Baby. Luego, explicó que el asaltante que lo atacó era un “tipo con una moto, que tiene casa, de 30 y pico de años que de pobre no tiene nada”. Por último, aseguró: “Acá quieren generar el odio entre clases, no hay clases, porque nadie llega a fin de mes”.