Ayala: “La producción bananera está en una crisis terminal”

La producción bananera formoseña atraviesa la peor crisis de su historia: en este año 2022 desapareció un poco más de 450 hectáreas de banana que se encontraban en manos de pequeños y medianos productores. En contacto con la AM990, Pánfilo Ayala, referente de la Federación Agraria Argentina en Formosa, se refirió a la actualidad del sector que preside.

En primer lugar, Ayala inició diciendo que la realidad muy dura. “Esto nos duele mucho y la hemos calificado como terminal porque se encamina ahí, por varias razones este momento es muy difícil con el tema comercial, las inclemencias climáticas y la ausencia del Estado”, afirmó.

“Hay unas 400 hectáreas abandonadas y otras tantas donde mermó la cantidad de producción; se espera que el campo vuelva a tener otro color con estas lluvias, pero es muy difícil tomar la determinación de destruir un cultivo que tiene más de treinta años como actividad central de una familia”, profundizó el histórico productor.

Además, reveló que: “Mantener el campo implica un gasto de 500 mil pesos por hectárea y el productor no cuenta con ese dinero, el que queda trata de que la naturaleza lo ayude y ver cómo transcurre para poder continuar en actividad”.

Sobre la producción banana señaló que “es un cultivo muy fuerte y noble que ha dado un gran desarrollo a la provincia, pero el gobierno en vez de darnos un acompañamiento con políticas públicas que realmente sirvan al productor, recomiendan diversificar que no es una salida de desarrollo”.

En cuanto a otros cultivos, el titular de la FAA local argumentó que, “en el caso de la batata y la mandioca, se sembraron también pocas hectáreas por factores similares a los relacionados con la banana” y remarcó que “la rentabilidad y la política no nos favorecen, Paraguay nos bloquea la producción y no tenemos una intervención; es una espalda que nos da el gobierno en situaciones tan difíciles y pasando tanto quebranto”, cerró.