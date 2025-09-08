Axel Kicillof destacó la “victoria aplastante” de Fuerza Patria y sostuvo: “Ganamos sin estafar a nadie”

El gobernador bonaerense destacó su estrategia de desdoblar los comicios y cargó contra Milei.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó la “victoria aplastante” de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones provinciales y afirmó que se logró el triunfo “sin estafar a nadie”.

Rodeado de dirigentes de las distintas tribus del peronismo, incluida La Cámpora, el mandatario se mostró eufórico ante las muestras de afecto de la militancia que se congregó alrededor del bunker de Fuerza Patria en La Plata.

“Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerza en el peronismo y afuera del peronismo”, planteó, enigmático, mientras la militancia entonaba “para Axel la conducción”.

En un guiño a la interna de su partido, Kicillof reivindicó su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó además que los comicios fueron “transparentes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”.

También destacó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.

“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó.

En otro orden, Kicillof le advirtió al Gobierno que deberá “rectificar el rumbo” y aseguró que “no se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos”.

“Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Quería decir que no entendimos nada. Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno”, recordó.

Tras enumerar los ataques a los “discapacitados, las universidades, la ciencia y la cultura”, entre otros sectores, le pidió a Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al recordarle que conduce el distrito donde “vive el 40 por ciento” de la población del país.

“Las urnas dejaron muy en claro que no se le puede quitar los recursos que le corresponden a las provincias de la Argentina y a nuestra provincia de Buenos Aires. No son de este gobernador, de este gobierno sino de este pueblo que hoy lo reclamó en las urnas”, apuntó.

“Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.

En tanto, Kicillof reafirmó que su Gobierno seguirá acompañando a los que resisten y a los que luchan”.

“Llegamos hasta acá y ganamos sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren imponer como moda hoy y obligarnos a adoptar. Cuando uno tiene razón no hace falta gritar, insultar o faltarle el respeto a nadie. Las urnas hablaron”, sentenció.

“Llegamos hasta acá y ganamos sin estafar a nadie. De la misma manera le digo a Milei: ‘el pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. ¡Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo!’”, le reclamó.

“Yo sé que algunos piensan o especulan con que este triunfo es para desestabilizar o desequilibrar la economía. Lo vengo advirtiendo hace mucho tiempo. Los que están desestabilizando y desequilibrando la economía no están en este escenario y esta capital. Están en el Gobierno nacional”, aclaró.

Para finalizar, Kicillof aseguró que con la “elección fabulosa” de Fuerza Patria en las legislativas del distrito “queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy” empezaron “a recorrerlo” con “democracia, paz y peronismo”.