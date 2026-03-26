Avanza firme la remodelación del museo Duffard para la retreta fundacional

Además de las refacciones edilicias también hacen lo propio con las piezas

en constante exposición. Estiman que abrirán las puertas el próximo 7 de

abril.

En comunicación con AGENFOR, la responsable del Museo Histórico y

Regional "Juan Pablo Duffard", Silvia Gastiaburu, confirmó que avanza

firme la remodelación de este edificio histórico con el objetivo de reabrir

sus puertas el próximo 7 de abril, a las 22 horas, “esperando la retreta

fundacional”.

“Está en proceso bastante rápido, los techos hay una parte que se está

reparando y pintura, que es la generalizada en todo el edificio. También

hay pequeñas intervenciones que se tienen que hacer necesarias para el

mantenimiento y la circulación de las personas, así que está viento en

popa”, sostuvo.

Asimismo, la responsable del lugar, indicó que, en estos casi dos meses de

refacción del museo, los trabajadores se abocaron a restaurar las piezas que

allí se exponen, “más que nada de las que están exhibidas de manera

permanente”.

“Y después la limpieza de cada una de las piezas, entonces esa es nuestra

labor, aparte de lo administrativo, inventario y demás que se van haciendo

dentro del museo”, señaló.

Por último, Gastiaburu reiteró la invitación a la tradicional retreta

fundacional, como cada año, porque “está establecido a nivel provincial” y

deseó que las precipitaciones permitan realizan esta actividad tan sentida a

la sociedad formoseña.