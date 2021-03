AUTOS. Cambios en la cédula verde de los autos particulares

Desde el 5 de abril pr√≥ximo, las C√©dulas de Identificaci√≥n de los Automotores y Motos, conocidas como ‚ÄúC√©dulas Verdes‚ÄĚ, tendr√°n una vigencia de un a√Īo corrido a partir de su expedici√≥n y no de tres como sucede actualmente, dispuso el Gobierno. As√≠ lo estableci√≥ la Direcci√≥n Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Cr√©ditos Prendarios (DNRPA) que decidi√≥ derogar una disposici√≥n de dictada por Cambiemos que estipulaba en tres a√Īos de duraci√≥n. El titular del Registro Automotor N¬ļ 2 en Formosa, Jos√© Mar√≠a Gonz√°lez en contacto con la AM990 habl√≥ al respecto.

Gonz√°lez comenz√≥ diciendo ‚Äúlo que se realiz√≥ y que entra en vigencia el 5 de abril es el plazo de duraci√≥n de la cedula verde, es decir esta tiene una validez de 3 a√Īos y a partir del mes de abril solo tendr√° la validez de un a√Īo que es como esta anteriormente‚ÄĚ.

‚ÄúLa modificaci√≥n de este documento se refiere al uso de la cedula verde no por el titular registrante ya que para este no tiene vencimiento, como se empresa en la cedula‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúLo que se modifica es la portaci√≥n de la cedula verde no por el titular registrante si no por un tercero implica una autorizaci√≥n de uso de ese veh√≠culo, entonces lo que se hace ahora es establecer un l√≠mite al cual se puede permitir que otra persona use la cedula que no est√° a su nombre‚ÄĚ, manifest√≥.

En relaci√≥n a si se hace referencia a la cedula azul, el letrado indic√≥ que ‚Äúla cedula azul es la que se autoriza espec√≠ficamente a un tercero a utilizar el veh√≠culo de su propiedad, la cedula verde es la que se otorga al due√Īo del auto‚ÄĚ.

Esta medida no regirá cuando esa cédula se encuentre en poder del titular registral del automotor o cuando se trate de automotores destinados y debidamente habilitados por la autoridad competente al uso taxi o remís, al servicio de alquiler sin conductor, al transporte de carga o de pasajeros o registrados a nombre del Estado nacional, provincial o municipal, en cuyo caso no tendrán plazo de vencimiento.

La decisi√≥n no involucra a las C√©dulas Azules -de autorizados a conducir- que no tienen vencimiento. As√≠ lo estableci√≥ la Direcci√≥n Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Cr√©ditos Prendarios (DNRPA) que decidi√≥ derogar una Disposici√≥n de mayo de 2019 (dictada por el Gobierno anterior) que estipulaba en tres a√Īos la vigencia de estas C√©dulas, obligatorias para manejar un veh√≠culo.

La petición se formulará mediante el uso de Solicitud Tipo 02 (formulario manual) o TP (formulario digital) y se entregará, en el acto de retirarse la nueva Cédula, la anterior en uso para su retención por parte del Registro.

En tanto, los duplicados se extender√°n con una vigencia de un a√Īo, excepto cuando normas vigentes fijen un plazo menor.

La c√©dula en cuesti√≥n no tiene vencimiento en poder del titular registral: quien es propietario o copropietario del bien no debe realizar ning√ļn tr√°mite adicional a los fines de conducir su propio automotor.