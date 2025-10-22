Autoridades policiales juraron la nueva Constitución Provincial

Este martes 21, desde las 8:45 horas, en el Polideportivo Policial “28 de
mayo”, se realizó el acto de toma de juramento a la nueva Constitución
Provincial por parte del jefe y subjefe de la Policía de Formosa, a cargo del
titular del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge
Abel Gonzalez.
Quienes realizaron esta jura fueron el comisario General Juan Moisés
Villagra, en su rol de jefe de la fuerza local y, además, el comisario General
Norberto Rubén Mauri, subjefe de la institución policial.
Al respecto, Gonzalez valoró el “trabajo importantísimo” que concretó la
Convención Constituyente para “plasmar” en la nueva Carta Magna
“nuestras vivencias, acciones, anhelos y deseos”.
“Esa Constitución que tanto la Convención Constituyente como el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo, encabezado por el Gobernador y el Poder
Judicial han prestado juramento de fidelidad, también requiere que aquellos
otros funcionarios y funcionarias con responsabilidades institucionales
hagan lo propio a los fines de que asumamos la responsabilidad que
significa el cumplimiento de lo expresado en nuestra Constitución
provincial”, indicó.
De esta manera lo hicieron el jefe y subjefe de la fuerza que conduce “en
un acto de carácter institucional” dándole un marco referencial “a la labor
que viene desarrollando la Policía de la provincia”.
“En esta oportunidad nuestro texto constitucional ha incorporado un
capítulo específico para desarrollar una política de seguridad en la
provincia de Formosa y para expresar, en el sentido que tiene, el trabajo en
conjunto de todos los actores que hacen a la construcción de una
comunidad segura que requiere de la participación fundamentalmente de la
ciudadanía”, explicó.
Y añadió: “En ese sentido nos pareció sumamente importante y nos parece
sumamente importante que este acto tenga la relevancia institucional que
ello amerita”.
Por su parte, Villagra consideró este acto como “emotivo, tanto en lo
personal como en lo institucional”.
"La Policía de proximidad caracteriza a esta Institución, donde el Policía
sale de la oficina, recorre los barrios y dialoga con los vecinos, se
interioriza de los problemas e inquietudes que se suscitan", indicó.
Al finalizar, expresó sentirse “muy orgullo” en lo personal, primero, “de
ser formoseño y después de ser policía” porque “el buen policía formoseño
siempre hace el bien y nuestro trabajo está enmarcado en velar por la
seguridad de todos los formoseños”.