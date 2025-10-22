Autoridades policiales juraron la nueva Constitución Provincial

Este martes 21, desde las 8:45 horas, en el Polideportivo Policial “28 de

mayo”, se realizó el acto de toma de juramento a la nueva Constitución

Provincial por parte del jefe y subjefe de la Policía de Formosa, a cargo del

titular del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge

Abel Gonzalez.

Quienes realizaron esta jura fueron el comisario General Juan Moisés

Villagra, en su rol de jefe de la fuerza local y, además, el comisario General

Norberto Rubén Mauri, subjefe de la institución policial.

Al respecto, Gonzalez valoró el “trabajo importantísimo” que concretó la

Convención Constituyente para “plasmar” en la nueva Carta Magna

“nuestras vivencias, acciones, anhelos y deseos”.

“Esa Constitución que tanto la Convención Constituyente como el Poder

Legislativo, el Poder Ejecutivo, encabezado por el Gobernador y el Poder

Judicial han prestado juramento de fidelidad, también requiere que aquellos

otros funcionarios y funcionarias con responsabilidades institucionales

hagan lo propio a los fines de que asumamos la responsabilidad que

significa el cumplimiento de lo expresado en nuestra Constitución

provincial”, indicó.

De esta manera lo hicieron el jefe y subjefe de la fuerza que conduce “en

un acto de carácter institucional” dándole un marco referencial “a la labor

que viene desarrollando la Policía de la provincia”.

“En esta oportunidad nuestro texto constitucional ha incorporado un

capítulo específico para desarrollar una política de seguridad en la

provincia de Formosa y para expresar, en el sentido que tiene, el trabajo en

conjunto de todos los actores que hacen a la construcción de una

comunidad segura que requiere de la participación fundamentalmente de la

ciudadanía”, explicó.

Y añadió: “En ese sentido nos pareció sumamente importante y nos parece

sumamente importante que este acto tenga la relevancia institucional que

ello amerita”.

Por su parte, Villagra consideró este acto como “emotivo, tanto en lo

personal como en lo institucional”.

"La Policía de proximidad caracteriza a esta Institución, donde el Policía

sale de la oficina, recorre los barrios y dialoga con los vecinos, se

interioriza de los problemas e inquietudes que se suscitan", indicó.

Al finalizar, expresó sentirse “muy orgullo” en lo personal, primero, “de

ser formoseño y después de ser policía” porque “el buen policía formoseño

siempre hace el bien y nuestro trabajo está enmarcado en velar por la

seguridad de todos los formoseños”.