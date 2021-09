AUTOMÓVILES. Desde ayer, más autos pagarán el impuesto al “lujo”

Uno de los referentes del sector automotriz en Formosa, Sebastián Beato en contacto con la AM990 habló acerca del impuesto que se les aplicarán a los autos de alta gama.

Beato comenzó diciendo “todo lo que sea incremento siempre molesto porque se frena el mercado hasta que se vuelva a acomodar. La palabra autos de lujo creo que es un tema medo periodístico porque hoy no se a que se llama auto de lujo porque hoy los precios están disparados, tenemos problemas cambiarios y todo hace que el mercado este revoltoso”.

Y continuó “el nombre auto de lujo que le puso el periodismo, no es la pick-up porque no entra con este impuesto interno, no entran estos ni los utilitarios, obviamente que valen más de 3 millones de pesos, pero no entran”.

“Se tratan de gamas media y que son importados y tiene un valor dolarizado”, añadió.

“Argentina esta con los precios en autos muy elevados en nuestra moneda, en dólares no porque en dólares está más barato. Los autos no están ingresando a Argentina porque no hay dólares para traerlos, nosotros estamos trabajando muy duro con el Gobierno pidiéndoles por favor si pueden destinar un poco de dólares para la industria. Hay una demora muy grande en autos importados para entregar en el plan de ahorro”, manifestó.

Con el ajuste de escala que aplicará la AFIP, un vehículo de más de 17.500 dólares a la cotización “blue” estará alcanzado por este gravamen. Se trata de modelos de segmento mediano.

A partir de este 1 de septiembre, el impuesto al “lujo” para los autos alcanzará a los modelos de más de $3.120.000, como consecuencia de la suba de la base imponible que establecerá la AFIP.

De esta manera, los autos 0 km por arriba de ese valor estarán gravados con la primera escala de los Impuestos Internos que equivale a una alícuota de 20%. El nuevo cuadro impositivo tendrá vigencia hasta fin de noviembre.

Esto se debe a que el monto que se toma para el cálculo impositivo pasará de los $2.012.678, que rige en la actualidad, a un valor de salida de fábrica o distribuidor de $2.216.200. El número surge de un ajuste de 10.11%, correspondiente al aumento de los precios mayoristas de los vehículos en el trimestre (SIPM) de abril, mayo y junio.

A este valor imponible hay que sumarle el pago del 21% de IVA más el margen de comisión de la red comercial de 15%.

Debido a las distintas formar de computar el gravamen y a la posibilidad de que se resigne ese margen, no hay un precio al público único pero el valor de referencia ronda los $3.120.000. Hasta fin de agosto, los modelos que deben pagar son los que se ubican por arriba de $2.900.000.

Por la forma de cálculo de Internos, una alícuota de 20% equivale a una suba de precio de alrededor de 25%, lo que hace que los modelos que sean afectados queden fuera del mercado. Es por eso que las marcas tienden a mantener los 0 km que ronden ese precio justo por debajo de ese tope para evitar que tributen el recargo fiscal.

Una vez que se actualice la nueva base, los modelos que están “topeados” cerca de la base imponible tendrán un incremento al público acorde a la variación de índice mayoristas, es decir, un 10%.

Si se toma la cotización del “blue”, los 0 km de más de 17.500 dólares “billete” deberán tributar. Esto afecta a modelos importados pero también a algunos nacionales.

Este tributo está pensado para gravar a los bienes suntuarios, pero los vehículos que estarán afectados pertenecen a un segmento medio. Hay que tener en cuenta que los 0 km más baratos del mercado parten de $1.500.000.

En el caso de la segunda escala, con una alícuota de 35%, la base imponible pasa de $3.715.714 a $4.091.446. De esta manera, deberán tributar los modelos de más de $7.960.000. También, por la forma de calcular este impuesto, los precios de los modelos alcanzados, con este 35% adicional, provoca una suba de precio al público de 50%.

Este gravamen se viene aplicando desde hace años con distintos niveles de intensidad. Comenzó a tener relevancia en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue subido a un nivel récord desde el 2014, sólo se atenuó –pese a que había anunciado eliminarlo– durante la presidencia de Mauricio Macri y volvieron a tener un impacto mayor desde la llega de Alberto Fernández. De hecho, se modificó la forma de cálculo (antes era por la inflación general, tal como se estableció en el gobierno de Cambiemos) para pasar a un índice mayorista.