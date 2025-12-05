Automotrices en punto muerto: Caída de producción de casi el 30%

La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) dio a conocer un informe que refleja un panorama complejo para el sector. Durante noviembre, la producción de vehículos alcanzó a 37.961 unidades. Esta cifra representa una disminución considerable del 19,6 por ciento en comparación con el mes anterior, octubre, lo que implica una baja de casi una quinta parte en la actividad fabril en tan solo un mes. La caída se acentúa al comparar con el mismo período del año anterior, noviembre de 2024, con un alarmante retroceso del 29,3 por ciento.

Esto último significa que la fabricación de automóviles y utilitarios en el undécimo mes del año fue casi un tercio menor que la registrada un año atrás, señalando una desaceleración profunda en la cadena productiva. La entidad explicó que este menor volumen de producción se dio con 18 días hábiles de actividad, lo que implica cuatro jornadas menos que en el mes precedente, impactando directamente en la capacidad de las plantas para alcanzar mayores volúmenes.

Pese a los resultados negativos de noviembre, el acumulado anual muestra una “estabilidad relativa”, según Adefa. En los primeros once meses de este año, la industria fabricó un total de 464.408 vehículos. Esta cifra se ubica apenas un 0,9 por ciento por debajo del volumen producido en el mismo período del año pasado, cuando se alcanzaron las 468.553 unidades. Pero al comparar la 2023 y 2022 se observa una caída más pronunciada. En el primero de esos años la producción llegó a 536.893 y en 2023 fueron 610.715.

En cuanto a la comercialización en el mercado interno, las ventas mayoristas –aquellas que las fábricas despachan a los concesionarios para su venta final al público– también mostraron una contracción pronunciada. En noviembre, se vendieron 35.249 vehículos, lo que significa un descenso del 21,3 por ciento si se compara con el desempeño de octubre. Asimismo, la comparación interanual arroja una caída del 12,1 por ciento, confirmando una tendencia negativa en la rotación de unidades hacia la red de comercialización.

En el frente externo, las terminales lograron exportar un total de 31.248 unidades durante noviembre. Este volumen representa un incremento del 5,5 por ciento en relación con el mes anterior. Sin embargo, al observar la variación interanual, el panorama se oscurece ligeramente, ya que el nivel de exportaciones fue un 3,1 por ciento inferior al registrado en noviembre de 2024.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa, brindó un análisis de la situación, explicando que “la industria automotriz cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas”.

El empresario atribuyó la menor performance mensual de la producción a diversos factores. Entre ellos, mencionó “la menor disponibilidad de jornadas productivas”, que fueron cuatro menos que el mes anterior, lo que naturalmente impacta en la capacidad de fabricación. También señaló “las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas”, que pueden implicar reajustes en la producción o paradas temporales, y “el reordenamiento de mercado”, un factor que suele reflejar cambios en la demanda o en las estrategias comerciales.

A pesar de estos retrocesos puntuales, Pérez Graziano destacó la capacidad del sector para sostener los niveles de actividad que, en el balance acumulado del año, “muestran cierta estabilidad en producción”. Sin embargo, reconoció que, si bien hubo “un crecimiento significativo en ventas mayoristas” en el acumulado anual –lo cual contrasta con la caída de noviembre–, también se registró “un retroceso en las exportaciones” en el mismo período, evidenciando un balance desigual en los distintos frentes de la actividad.