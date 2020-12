AUMENTOS. YPF aplicó un alza de 5% promedio país

YPF aument贸 5% promedio la nafta y el gasoil y la suba llega a 5,5% en Capital. La petrolera estatal aplica desde este mi茅rcoles el quinto y 煤ltimo aumento de combustibles en 2020. El propietario de una estaci贸n de Servicio y referente de la C谩mara de Estaciones de servicio de la provincia, Luis Bigatti en contacto con la AM990 habl贸 al respecto.

Bigatti 鈥渆sto no es una novedad, es algo a lo que ya estamos acostumbrados que no est谩 bien l贸gicamente ya que en este momento un problema que se denomina estanflaci贸n (inflaci贸n y estancamiento) y que es lo peor que se da鈥.

Y agreg贸 鈥渢ambi茅n tenemos la ausencia de los cr茅ditos como para el fortalecimiento de la inversi贸n y se ha creado una situaci贸n especial con motivo de la pandemia. Este aumento en los combustibles incluye el impuesto incluido en los combustibles y tambi茅n lo relacionado con el precio mismo del combustible, es decir mitad y mitad y al mismo tiempo es un combustible esencial en nuestra zona donde no hay alternativas y es m谩s caro el precio del combustible y esta vez la diferencia est谩 en que ha aumentado un punto m谩s en la Capital Federal en relaci贸n a lo que aumento en el resto del pa铆s鈥.

鈥淓l combustible es un motor de la inflaci贸n. Pasan los meses y los a帽os y nosotros no estamos actuando de manera correcta porque l decisi贸n que hay que tomar es lo que tiene que ver con la correcci贸n de la parte financiera y terminar con la especulaci贸n del d贸lar y tambi茅n ponerle l铆mites a la creaci贸n de dinero bancario鈥, manifest贸.