AUMENTOS. Desde FAF aseguraron que los aumentos no pueden ser sostenidos por los productores

La AM990 dialogó con el Delegado de la zona sur de la Federación Agraria Argentina, Rolando Ziessenis quien habló acerca del impacto que raerá un nuevo aumento en los precios de los combustibles.

Ziessenis comenz√≥ diciendo ‚Äúel combustible al producto hoy es un costo alt√≠simo, es una limitante grande en el √°rea de producci√≥n, tuvimos aumentos en las semillas, en los insumos de agroqu√≠micos, pero el combustible nos est√° llevando a niveles donde lo tenemos como una limitante. Adem√°s, todas las semanas suben los combustibles y hace que el productor se encuentre con un gasto que no lo puede manejar, no puede financiar. Esto realmente para nosotros es grave y m√°s a√ļn en provincias como la nuestra‚ÄĚ.

‚ÄúYa se llev√≥ adelante la siembra de segunda, la que se realiz√≥ con mucho esfuerzo. No hemos recibido los recursos de la emergencia agropecuaria, tampoco lo del fondo compensador del algod√≥n que normalmente daba una mano todos los a√Īos‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúNo hay financiamiento de ning√ļn tipo en todas las provincias. Esto hace muy dif√≠cil la producci√≥n ya que hacer esto tiene un costo alt√≠simo y al no tener financiamiento que es lo que normalmente ten√≠amos siempre nos baja mucho el √°rea de siembra‚ÄĚ, se√Īal√≥ el referente.

Consultado acerca del porque no han llegado los fondos, explic√≥ ‚Äúcreo que son varios los factores que influyen. Creo que dentro que el factor determinante de esto es la pandemia, cuando el fondo compensador no llegaba nosotros ten√≠amos siempre ayuda del Gobierno provincial y nuestros productores recib√≠an este dinero antes que llegue el fondo, este a√Īo no se dio ninguna de las ayudas‚ÄĚ.

‚ÄúTuvimos muchos problemas este a√Īo. Pero hay que entender porque los momentos son dif√≠ciles porque la pandemia nos est√° limitando todo‚ÄĚ, cerr√≥.