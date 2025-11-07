Atención primaria de la salud para los vecinos de la colonia Kilómetro 100

Mediante un amplio trabajo sanitario a cargo del equipo del Hospital de
Villa Escolar que brindó numerosos servicios de salud gratuitos para niños
y adultos.
El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de
Desarrollo Humano y el Hospital de Villa Escolar, llevó a cabo un
operativo sanitario este jueves 6 de noviembre, que alcanzó a las familias
colonas del Kilómetro 100.
Con el objetivo de reforzar los servicios que se ofrecen diariamente en el
centro de salud ubicado en la colonia, un equipo del hospital se trasladó
hasta allí para brindar atención médica, controles obstétricos, vacunación,
entrega de medicamentos, más otras importantes prestaciones
completamente gratuitas, según informó la directora del efector de Villa
Escolar, la doctora Dayana Chacón.
En ese marco, se realizó el control periódico del niño sano, incluyendo
mediciones antropométricas de peso y talla, así como una completa
evaluación nutricional y otros exámenes pediátricos específicos para cada
caso.
Los adultos, por su parte, recibieron diversos controles, especialmente,
quienes tienen diagnóstico de patologías crónicas como hipertensión y
diabetes, entre otras más frecuentes.
Luego de las revisiones médicas, se entregaron medicamentos
gratuitamente a todos los pacientes que debían continuar con algún
tratamiento, tanto para patologías agudas como crónicas, según las
indicaciones.
También se brindaron recomendaciones para prevenir distintas
enfermedades, sobre todo las respiratorias que son tan frecuentes en esta
época de frío.
La directora, comentó que, además, fueron aplicadas las vacunas de
Calendario para todas las edades, poniendo énfasis en el control del
esquema de la vacuna Triple Viral para las niñas y niños, entre uno y 11
años, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano,
desde el mes de octubre, con el objetivo de prevenir, eventuales brotes de
sarampión y la reintroducción del virus a la provincia.
Asimismo, en relación a la atención obstétrica, detalló que se realizó el
seguimiento periódico de las embarazadas, que incluyó la medición del
crecimiento uterino, peso, glucemia, latidos fetales, entre otros. Se sumó
también el pedido de estudios complementarios, como análisis de
laboratorio y ecografía, previstos para cada trimestre de la gestación.
El trabajo de los obstetras fue complementado con la atención de consultas
sobre planificación familiar y procreación responsable, acompañado de la
entrega gratuita de los métodos anticonceptivos que se encuentran
disponibles desde la salud pública provincial.
Charla
Por otra parte, desde el servicio de odontología se desarrolló una charla
informativa y preventiva para el cuidado de la salud bucodental, durante la
cual se alentó, principalmente, al cepillado correcto de los dientes y demás
medidas de higiene bucal, con la entrega gratuita de kits compuestos por
pastas y cepillos dentales.
Como parte de la jornada, se recordó a los vecinos sobre la importancia de
continuar cumpliendo diariamente con las medidas de prevención del
dengue, insistiendo, sobre todo, en la eliminación de recipientes que le
puedan servir al mosquito Aedes aegytpi para reproducirse. “Fueron
entregados repelentes y larvicidas”, agregó la médica.
Al finalizar, destacó que a través de estas acciones sanitarias que se
realizan desde cada efector, de manera periódica y programada, el
Gobierno provincial “promueve el acceso de los vecinos que viven en todos
cualquiera de los puntos del territorio, a la atención primaria, como también
una mejor calidad de vida de la población formoseña en su conjunto”.