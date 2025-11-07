Atención primaria de la salud para los vecinos de la colonia Kilómetro 100

Mediante un amplio trabajo sanitario a cargo del equipo del Hospital de

Villa Escolar que brindó numerosos servicios de salud gratuitos para niños

y adultos.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de

Desarrollo Humano y el Hospital de Villa Escolar, llevó a cabo un

operativo sanitario este jueves 6 de noviembre, que alcanzó a las familias

colonas del Kilómetro 100.

Con el objetivo de reforzar los servicios que se ofrecen diariamente en el

centro de salud ubicado en la colonia, un equipo del hospital se trasladó

hasta allí para brindar atención médica, controles obstétricos, vacunación,

entrega de medicamentos, más otras importantes prestaciones

completamente gratuitas, según informó la directora del efector de Villa

Escolar, la doctora Dayana Chacón.

En ese marco, se realizó el control periódico del niño sano, incluyendo

mediciones antropométricas de peso y talla, así como una completa

evaluación nutricional y otros exámenes pediátricos específicos para cada

caso.

Los adultos, por su parte, recibieron diversos controles, especialmente,

quienes tienen diagnóstico de patologías crónicas como hipertensión y

diabetes, entre otras más frecuentes.

Luego de las revisiones médicas, se entregaron medicamentos

gratuitamente a todos los pacientes que debían continuar con algún

tratamiento, tanto para patologías agudas como crónicas, según las

indicaciones.

También se brindaron recomendaciones para prevenir distintas

enfermedades, sobre todo las respiratorias que son tan frecuentes en esta

época de frío.

La directora, comentó que, además, fueron aplicadas las vacunas de

Calendario para todas las edades, poniendo énfasis en el control del

esquema de la vacuna Triple Viral para las niñas y niños, entre uno y 11

años, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano,

desde el mes de octubre, con el objetivo de prevenir, eventuales brotes de

sarampión y la reintroducción del virus a la provincia.

Asimismo, en relación a la atención obstétrica, detalló que se realizó el

seguimiento periódico de las embarazadas, que incluyó la medición del

crecimiento uterino, peso, glucemia, latidos fetales, entre otros. Se sumó

también el pedido de estudios complementarios, como análisis de

laboratorio y ecografía, previstos para cada trimestre de la gestación.

El trabajo de los obstetras fue complementado con la atención de consultas

sobre planificación familiar y procreación responsable, acompañado de la

entrega gratuita de los métodos anticonceptivos que se encuentran

disponibles desde la salud pública provincial.

Charla

Por otra parte, desde el servicio de odontología se desarrolló una charla

informativa y preventiva para el cuidado de la salud bucodental, durante la

cual se alentó, principalmente, al cepillado correcto de los dientes y demás

medidas de higiene bucal, con la entrega gratuita de kits compuestos por

pastas y cepillos dentales.

Como parte de la jornada, se recordó a los vecinos sobre la importancia de

continuar cumpliendo diariamente con las medidas de prevención del

dengue, insistiendo, sobre todo, en la eliminación de recipientes que le

puedan servir al mosquito Aedes aegytpi para reproducirse. “Fueron

entregados repelentes y larvicidas”, agregó la médica.

Al finalizar, destacó que a través de estas acciones sanitarias que se

realizan desde cada efector, de manera periódica y programada, el

Gobierno provincial “promueve el acceso de los vecinos que viven en todos

cualquiera de los puntos del territorio, a la atención primaria, como también

una mejor calidad de vida de la población formoseña en su conjunto”.