ATAQUE AL RIMN°29. Filártiga habló de Memorias de un Combate

El periodista y realizador de cine Sandro Rojas Filártiga en contacto con la AM990 habló acerca del libro que fue relanzado en nuestra provincia días atrás.

Filártiga comenzó diciendo “he hecho un proceso verdaderamente largo porque si bien conocía el hecho de haberlo leído cuando llegué a la provincia en el año 2008 ahí conocí a excombatientes del 5 de octubre que me contaron el hecho, ellos había ido a ver la película de Las Malvinas que vine a presentar. Al año siguiente el 5 de octubre formé parte del acto que se hizo en homenaje y luego del acto al otro día con Ricardo Valdez, presidente del centro en ese momento nos pusimos a charlar y ahí salió el compromiso de mi parte de hacer un documental que demoré cinco años en producir y finalizar”.

“Este se estrenó el 22 de noviembre del 2013 en el Cine Italia, en un hecho inédito según muchos formoseños porque se llenó la sala y hay que decir que 200 personas paradas vieron ese día el documental, todo estaba lleno y tal fue el impacto que tuvo el mismo que tuvimos que poner otra fecha para la proyección y también fue a sala llena. A partir de ese momento la película empezó a dar vueltas el país”, agregó.

“Para poder ver la película lo pueden hacer a través de DVD, yo estoy armando un canal de YouTube y ahí ir subiendo porque tengo mucho material personal de otros hechos y de Formosa, tengo ganas de volcarlo todo en un canal para que la gente lo pueda ver de manera gratuita, peor por el momento solo se puede conseguir en DVD”, señaló.

“A raíz de esta película me quedó mucho material afuera, es por ello que se me ocurrió años después volcar el material en un libro que presenté en Formosa el 17 de diciembre pasado, el día en que comenzó la cuarentena en el país yo tenía la primera presentación del libro en provincias argentinas y quedó para otros tiempos, de todas maneras el libro anda por el país, pero no de la manera que debe ser”, se explayó.

Memorias de un combate

“El libro consta de 49 capítulos, 36 de soldados y 13 honrando a cada uno de los héroes en palabras de sus familias. El libro es en primera persona, cuenta el relato de lo sucedido ese día de los soldados, hay fotografías de los soldados, del lugar de los hechos, hay croquis de lo que dura el combate. Además los familiares me cedieron fotografías personales de los héroes y hablaron de ellos”, cerró.