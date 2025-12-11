Asumieron los nuevos concejales capitalinos

Los seis concejales electos el 29 de junio pasado asumieron este miércoles 10
durante la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la
Ciudad de Formosa.
Tras un acto que transcurrió con total normalidad, se formalizaron las autoridades
del poder legislativo; allí Darío Di Martino fue ratificado como presidente del
Cuerpo Deliberativo; María del Carmen Argañaraz como vicepresidenta, y Ramiro
Saavedra como vicepresidente segundo.
Luego juraron los nuevos ediles y quedó conformada la composición del cuerpo
legislativo: María del Carmen Argañaraz, José Delguy, Marcelo Sosa, Malena
Gamarra, Mattia Cánepa y Ramiro Saavedra.
En ese marco, la edil Argañaraz expresó su agradecimiento “a mis compañeros por
la confianza” de elegirá, otra vez, Vicepresidenta 1° del HCD, sobre todo, en este
Día de la Democracia.
“Tengo muchas expectativas y siempre agradecida por el apoyo permanente y
constante, con muchas ganas de seguir trabajando, militando y luchando”, indicó.
Y agregó: “Estamos en un escenario económico, político y social bastante
complejo, lo estamos hablando con la gente siempre, el impacto en el vecino, y
viendo también esta diferencia con nuestra provincia, con todo lo que aquí se
hace”.
Asimismo, la concejala dijo que, para el año entrante, el compromiso es “seguir
trabajando con la gente, en los 150 barrios” para que “nuestra ciudad siga
creciendo” con una “mirada desde todos los aspectos pero, sobre todo, desde el
trabajo social que nos convoca a todos y todas”.
En esa línea, Gamarra, manifestó que se seguirá trabajando fuertemente en obras
de infraestructura para la ciudad, “con la mirada puesta en una Formosa más
ordenada, accesible y desarrollada para impulsar el crecimiento local”.
“Agradezco el acompañamiento de los vecinos y vecinas, quedan muchos desafíos
por cumplir y convertir definitivamente a la capital en un sitio moderno,
participativo, sustentable e inclusivo”, cerró.
