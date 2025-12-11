Asumieron los nuevos concejales capitalinos

Los seis concejales electos el 29 de junio pasado asumieron este miércoles 10

durante la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la

Ciudad de Formosa.

Tras un acto que transcurrió con total normalidad, se formalizaron las autoridades

del poder legislativo; allí Darío Di Martino fue ratificado como presidente del

Cuerpo Deliberativo; María del Carmen Argañaraz como vicepresidenta, y Ramiro

Saavedra como vicepresidente segundo.

Luego juraron los nuevos ediles y quedó conformada la composición del cuerpo

legislativo: María del Carmen Argañaraz, José Delguy, Marcelo Sosa, Malena

Gamarra, Mattia Cánepa y Ramiro Saavedra.

En ese marco, la edil Argañaraz expresó su agradecimiento “a mis compañeros por

la confianza” de elegirá, otra vez, Vicepresidenta 1° del HCD, sobre todo, en este

Día de la Democracia.

“Tengo muchas expectativas y siempre agradecida por el apoyo permanente y

constante, con muchas ganas de seguir trabajando, militando y luchando”, indicó.

Y agregó: “Estamos en un escenario económico, político y social bastante

complejo, lo estamos hablando con la gente siempre, el impacto en el vecino, y

viendo también esta diferencia con nuestra provincia, con todo lo que aquí se

hace”.

Asimismo, la concejala dijo que, para el año entrante, el compromiso es “seguir

trabajando con la gente, en los 150 barrios” para que “nuestra ciudad siga

creciendo” con una “mirada desde todos los aspectos pero, sobre todo, desde el

trabajo social que nos convoca a todos y todas”.

En esa línea, Gamarra, manifestó que se seguirá trabajando fuertemente en obras

de infraestructura para la ciudad, “con la mirada puesta en una Formosa más

ordenada, accesible y desarrollada para impulsar el crecimiento local”.

“Agradezco el acompañamiento de los vecinos y vecinas, quedan muchos desafíos

por cumplir y convertir definitivamente a la capital en un sitio moderno,

participativo, sustentable e inclusivo”, cerró.