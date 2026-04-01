Así quedaron los grupos del Mundial 2026: el calendario con los 72 partidos de la primera fase

La fase de grupos del Mundial 2026 que reunirá desde el 11 de junio a selecciones de 48 países se completó con la clasificación de 4 equipos de Europa en una repechaje que que reunió a 16 aspirantes y de otros 2 procedentes de una liguilla con 6 selecciones jugada en México. La selección argentina debuta el 16 de junio ante Argelia.

Los últimos clasificados

En una tanda de penales que sucedió a un alargue en el que persistió el empate, República Checa eliminó a Dinamarca y Bosnia a Italia, que falta a la cita mundialista por tercera vez consecutiva.

Los otros dos clasificados europeos son Turquía, que dejó en el camino a Kosovo, y Suecia, verdugo de la generación polaca encabezada por Robert Lewandowski.

Por otra parte, en el repechaje intercontinental disputado en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, República Democrática del Congo (RDC) selló su boleto a expensas de Jamaica, y el último cupo libre quedó en poder de Irak.

La eliminatoria en números

En total, en la fase de calsificación se jugaron 899 partidos en 937 días de competición, según datos de la FIFA, con Irak como la selección que ha disputado, con 21, el mayor número de encuentros, mientras que Bolivia, junto con Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, han jugado 20.

Ademas, el iraquí Aymen Hussein anotó el último de los 2.527 goles de una fase de clasificación mundial, en la que ha habido un promedio de 2,8 tantos por encuentro, poniendo fin a una trayectoria que comenzó el 7 de septiembre de 2023.

La edición 23 del Mundial, el primero organizado por tres países y con 48 aspirantes al título, tendrá 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre México y Sudáfrica y se dirimirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

La fase inicial, agrupada en 12 grupos, se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda instancia.

Se espera que más de 6 millones de aficionados acudan a los estadios de las 16 ciudades que albergarán partidos durante el torneo, mientras que 6.000 millones de personas en todo el mundo sigan la competición a través de los diferentes medios de comunicación, según las estimaciones de la FIFA.

Las fechas de los 75 partidos de la fase de grupos

Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México

Corea del Sur vs República Checa (Grupo A), en el Estadio Akron de Zapopán de Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B), en el BMO Field de Toronto

Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

Sábado 13 de junio

Catar vs Suiza (Grupo B), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Brasil vs Marruecos (Grupo C), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

Haití vs Escocia (Grupo C), el en Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts

Australia vs Turquía (Grupo D), en el BC Place de Vancouver

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao (Grupo E), en el NRG Stadium de Houston, Texas

Países Bajos vs. Japón (Grupo F), en el AT&T Stadium de Arlington. Texas

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Suecia vs. Túnez (Grupo F), en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (Grupo H), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Bélgica vs. Egipto (Grupo G), en el Lumen Field de Seattle, Washington

Arabia Saudí vs. Uruguay (Grupo H), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G), en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal (Grupo I), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

Irak vs. Noruega (Grupo I), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts

Argentina vs. Argelia (Grupo J), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City

Austria vs. Jordania (Grupo J), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

Ghana vs. Panamá (Grupo L), en el BMO Field de Toronto.

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K), en el Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México.

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B), en el SoFi Stadium de Inglewood, California

Canadá vs. Catar (Grupo B), en el Estadio BC Place de Vancouver

México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D), en el Lumen Field de Seattle, Washington.

Escocia vs. Marruecos (Grupo C), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts

Brasil vs. Haití (Grupo C), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Turquía vs. Paraguay (Grupo D), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F), en el NRG Stadium de Houston, Texas

Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E), en el BMO Field de Toronto.

Ecuador vs. Curazao (Grupo E), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Túnez vs. Japón (Grupo F), en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudí (Grupo H), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Bélgica vs. Irán (Grupo G), en el SoFi Stadium de Inglewood, California

Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G), en el Estadio BC Place de Vancouver.

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (Grupo J), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

Francia vs. Irak (Grupo I), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Noruega vs. Senegal (Grupo I), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

Jordania vs. Argelia (Grupo J), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K), en el NRG Stadium de Houston, Texas

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts

Panamá vs. Croacia (Grupo L), en el BMO Field de Toronto.

Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K), en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá (Grupo B), en el Estadio BC Place de Vancouver.

Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B), en el Lumen Field de Seattle, Washington

Escocia vs. Brasil (Grupo C), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Marruecos vs. Haití (Grupo C), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

República Checa vs. México (Grupo A), en el Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey

Jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Ecuador vs. Alemania (Grupo E), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

Japón vs. Suecia (Grupo F), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D), en el SoFi Stadium de Inglewood, California

Paraguay vs. Australia (Grupo D), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia (Grupo I), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts

Senegal vs. Irak (Grupo I), en el BMO Field de Toronto.

Cabo Verde vs. Arabia Saudí (Grupo H), en el NRG Stadium de Houston, Texas

Uruguay vs. España (Grupo H), en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara

Egipto vs. Irán (Grupo G), en el Lumen Field de Seattle, Washington

Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G), en el Estadio BC Place de Vancouver.

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

Croacia vs. Ghana (Grupo L), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Colombia vs. Portugal (Grupo K), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Argelia vs. Austria (Grupo J), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Jordania vs. Argentina (Grupo J), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas