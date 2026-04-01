Así quedaron los grupos del Mundial 2026: el calendario con los 72 partidos de la primera fase

La fase de grupos del Mundial 2026 que reunirá desde el 11 de junio a selecciones de 48 países se completó con la clasificación de 4 equipos de Europa en una repechaje que que reunió a 16 aspirantes y de otros 2 procedentes de una liguilla con 6 selecciones jugada en México. La selección argentina debuta el 16 de junio ante Argelia.
Los últimos clasificados
En una tanda de penales que sucedió a un alargue en el que persistió el empate, República Checa eliminó a Dinamarca y Bosnia a Italia, que falta a la cita mundialista por tercera vez consecutiva.
Los otros dos clasificados europeos son Turquía, que dejó en el camino a Kosovo, y Suecia, verdugo de la generación polaca encabezada por Robert Lewandowski.
Por otra parte, en el repechaje intercontinental disputado en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, República Democrática del Congo (RDC) selló su boleto a expensas de Jamaica, y el último cupo libre quedó en poder de Irak.
La eliminatoria en números
En total, en la fase de calsificación se jugaron 899 partidos en 937 días de competición, según datos de la FIFA, con Irak como la selección que ha disputado, con 21, el mayor número de encuentros, mientras que Bolivia, junto con Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, han jugado 20.
Ademas, el iraquí Aymen Hussein anotó el último de los 2.527 goles de una fase de clasificación mundial, en la que ha habido un promedio de 2,8 tantos por encuentro, poniendo fin a una trayectoria que comenzó el 7 de septiembre de 2023.
La edición 23 del Mundial, el primero organizado por tres países y con 48 aspirantes al título, tendrá 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre México y Sudáfrica y se dirimirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.
La fase inicial, agrupada en 12 grupos, se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda instancia.
Se espera que más de 6 millones de aficionados acudan a los estadios de las 16 ciudades que albergarán partidos durante el torneo, mientras que 6.000 millones de personas en todo el mundo sigan la competición a través de los diferentes medios de comunicación, según las estimaciones de la FIFA.
Las fechas de los 75 partidos de la fase de grupos
Jueves 11 de junio
México vs Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
Corea del Sur vs República Checa (Grupo A), en el Estadio Akron de Zapopán de Guadalajara
Viernes 12 de junio
Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B), en el BMO Field de Toronto
Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey
Sábado 13 de junio
Catar vs Suiza (Grupo B), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
Brasil vs Marruecos (Grupo C), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey
Haití vs Escocia (Grupo C), el en Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts
Australia vs Turquía (Grupo D), en el BC Place de Vancouver
Domingo 14 de junio
Alemania vs. Curazao (Grupo E), en el NRG Stadium de Houston, Texas
Países Bajos vs. Japón (Grupo F), en el AT&T Stadium de Arlington. Texas
Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
Suecia vs. Túnez (Grupo F), en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde (Grupo H), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia
Bélgica vs. Egipto (Grupo G), en el Lumen Field de Seattle, Washington
Arabia Saudí vs. Uruguay (Grupo H), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G), en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal (Grupo I), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey
Irak vs. Noruega (Grupo I), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts
Argentina vs. Argelia (Grupo J), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Austria vs. Jordania (Grupo J), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts
Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas
Ghana vs. Panamá (Grupo L), en el BMO Field de Toronto.
Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K), en el Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México.
Jueves 18 de junio
República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B), en el SoFi Stadium de Inglewood, California
Canadá vs. Catar (Grupo B), en el Estadio BC Place de Vancouver
México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara
Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs. Australia (Grupo D), en el Lumen Field de Seattle, Washington.
Escocia vs. Marruecos (Grupo C), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts
Brasil vs. Haití (Grupo C), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
Turquía vs. Paraguay (Grupo D), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs. Suecia (Grupo F), en el NRG Stadium de Houston, Texas
Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E), en el BMO Field de Toronto.
Ecuador vs. Curazao (Grupo E), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.
Túnez vs. Japón (Grupo F), en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudí (Grupo H), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia
Bélgica vs. Irán (Grupo G), en el SoFi Stadium de Inglewood, California
Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G), en el Estadio BC Place de Vancouver.
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria (Grupo J), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas
Francia vs. Irak (Grupo I), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
Noruega vs. Senegal (Grupo I), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey
Jordania vs. Argelia (Grupo J), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K), en el NRG Stadium de Houston, Texas
Inglaterra vs. Ghana (Grupo L), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts
Panamá vs. Croacia (Grupo L), en el BMO Field de Toronto.
Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K), en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara
Miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá (Grupo B), en el Estadio BC Place de Vancouver.
Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B), en el Lumen Field de Seattle, Washington
Escocia vs. Brasil (Grupo C), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Marruecos vs. Haití (Grupo C), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia
República Checa vs. México (Grupo A), en el Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México.
Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey
Jueves 25 de junio
Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
Ecuador vs. Alemania (Grupo E), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey
Japón vs. Suecia (Grupo F), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas
Túnez vs. Países Bajos (Grupo F), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.
Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D), en el SoFi Stadium de Inglewood, California
Paraguay vs. Australia (Grupo D), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia (Grupo I), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts
Senegal vs. Irak (Grupo I), en el BMO Field de Toronto.
Cabo Verde vs. Arabia Saudí (Grupo H), en el NRG Stadium de Houston, Texas
Uruguay vs. España (Grupo H), en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara
Egipto vs. Irán (Grupo G), en el Lumen Field de Seattle, Washington
Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G), en el Estadio BC Place de Vancouver.
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra (Grupo L), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey
Croacia vs. Ghana (Grupo L), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
Colombia vs. Portugal (Grupo K), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
República Democrática del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia
Argelia vs. Austria (Grupo J), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.
Jordania vs. Argentina (Grupo J), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas