Asamblea legislativa Sin nada para mostrar ni para anunciar, Milei apeló al viejo manual de la bravuconada

El presidente Javier Milei inauguró el 144° periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso plagado de ataques a la oposición y completamente carente de propuestas concretas de cara al futuro. El mandatario libertario brindó ante la Asamblea Legislativa un discurso que se prolongó por poco menos de dos horas y a lo largo de cual se dedicó a intentar sostener el más que alicaído relato oficial y a atacar de manera sistemática a la oposición.

“Cavernícolas”; “ladrones”; “chorros”; “delincuentes”; “ignorantes”; “manga de asesinos y chorros”; “manga de corruptos”; “bestias ignorantes brutas”, “adversarios deshonestos”; “parásitos”; “burócratas ignorantes fatalmente arrogantes” fueron apenas algunos de los insultos que a los gritos dirigió directamente al sector en el que se encontraban los diputados y senadores de la oposición.

De hecho “ustedes” fue la palabra que más repitió a lo largo de su discurso. La pronunció en 39 oportunidades para dirigirse a la oposición y atacarla, sin contar la cantidad de veces en que los insultó sin apelar al “ustedes”, lo que da cuenta de la virulencia del discurso del bravucón carente de argumentos.

Milei, que se supone debía presentar un estado de situación del país y presentar los lineamientos centrales que guiarán la labor parlamentaria que intentará llevar adelante a lo largo de este año el oficialismo se dedicó apenas a insultar durante casi dos horas a la oposición.

En medio de la fuerte crisis que atraviesa su gobierno y frente al cada vez más ostensible desmoronamiento del relato libertario, ficción cada vez más reñida con la realidad, Milei apeló al viejo manual del ya típico trol libertario en redes que manda atacar para no tener que explicar.

Y el poder de Milei, tras el resonante e inesperado triunfo en las Legislativas del año pasado entró claramente en una fase de declive que por el momento no ha logrado revertir.

Así, como un troll más del muy bien rentado ejército que patrullan las redes sociales al mando de Santiago Caputo, Milei difundió una gran cantidad de datos falsos que el sitio Chequeado fue desmintiendo en vivo. Entre esas mentiras el mandatario libertario aseguró pusieron fin a los piquetes y que pasaron “de 9 mil por año a 0” (en 2025 se registraron casi 4 mil piquetes); aseguró que en 2025 Aerolíneas Argentinas tuvo por primera vez superávit desde su estatización en 2008 cuando en 2023 ya había alcanzado ese hito y dijo que al momento de asumir al frente de la Casa Rosada todos los indicadores sociales eran peores que en 2001 (sin embargo los datos comparables de pobreza, indigencia, desigualdad y de desempleo de 2001 son sensiblemente peores que los de 2023).

Sin embargo la ficción que intenta sostener con más denuedo es la desinflación. Es que la única cucarda que pudo colgarse durante algún tiempo hace ya bastante que quedó desteñida. La inflación entró un sendero ascendente ininterrumpido desde hace 8 meses y se prevé que febrero sume un nuevo mes de inflación al alza. Tras 1,5% de mayo de 2025 fue del 1,6% en junio, del 1,9% en julio y agosto, del 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y cerró el año en 2,8% en diciembre. El nuevo año no trajo buenas noticias para Milei que arrancó con un 2,9% en enero y un nuevo escándalo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al que Milei, junto a su ministro de Economía, Luis Caputo echaron mano de las estadísticas para manipular, como en viejas épocas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y disfrazar la inflación. Ahora se prevé que la inflación de febrero volverá estar en los mismos niveles que la de enero, incluso con la manipulación oficial, o incluso más alta.

Se sabe, la historia lo ha demostrado en innumerable cantidad de veces, los imperios exacerban la violencia en su fase de declinación. Aunque el poder libertario lejos está de ser un imperio, está claro que de poder hacerlo aspiraría a ello. De hecho en más de una oportunidad lo han presentado en redes sociales a Milei como emperador por medio de los artilugios que les permiten las herramientas de Inteligencia Artificial.