Arribaron nuevos equipos y “Fermosa Biosiderúrgica” avanza en su montaje

Paso a paso se consolida la planta “Fermosa Biosiderúrgica”, una obra

estratégica para el desarrollo industrial de la provincia de Formosa.

Con un 60% de avance general y más del 70% de la obra civil terminada,

ya se completaron estructuras como el silo de carbón y la plataforma del

horno.

En los últimos días arribaron nuevos equipos fundamentales para el

montaje. Entre ellos se encuentra un tanque de almacenamiento de agua de

180 mil litros, que será parte del sistema de refrigeración del alto horno, y

zarandas para la preparación del cargamento: dos para el carbón y cuatro

para el mineral de hierro.

Del mismo modo, componentes del sistema de filtrado, incluyendo un

extractor de aire y parte de la estructura del filtro de mangas, así como silos

de almacenamiento de finos: tanto de mineral de hierro como de carbón

(carbonilla).

“Cada uno de estos avances consolida la ejecución de la obra, proyectando

desarrollo industrial y empleo de calidad para la provincia”, se subrayó

desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.