Argentina y Paraguay reactivan la Comisión Mixta de Pesca y definen agenda común

El organismo volvió a reunirse de manera presencial tras tres años y avanzó en estrategias conjuntas para el control y la sostenibilidad del recurso ictícola. Resistencia será sede del próximo encuentro.

En Paraguay se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Comisión Mixta de Pesca Argentina–Paraguay, con el objetivo de analizar y coordinar estrategias comunes orientadas a la regulación, el control y la fiscalización del recurso pesquero en aguas compartidas.

En representación de la delegación argentina por la provincia del Chaco participó el subsecretario de Ambiente del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Mariano Moro, quien estuvo acompañado por autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el director de Áreas Protegidas.

La reunión contó además con la presencia de organismos técnicos y de control de ambos países, incluyendo la participación de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de un trabajo conjunto destinado a fortalecer las medidas de protección del recurso ictícola.

Cabe destacar que este encuentro marcó la primera reunión presencial de la comisión desde 2022, lo que permitió retomar una agenda común considerada clave para el manejo sostenible de los recursos naturales compartidos.

En ese contexto, durante la jornada se acordó que la próxima reunión de la Comisión Mixta se realizará en la ciudad de Resistencia el 23 de junio, consolidando a la provincia como sede de un evento de relevancia internacional en materia ambiental y productiva.

Al respecto, el subsecretario Mariano Moro valoró el encuentro: “Es muy importante volver a encontrarnos de manera presencial, porque estas instancias fortalecen el diálogo y la coordinación entre ambos países para el cuidado del recurso pesquero”. Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar en políticas conjuntas: “Estamos trabajando en estrategias comunes que nos permitan regular, controlar y fiscalizar de manera más eficiente en las aguas compartidas, con una mirada puesta en la sostenibilidad”.

Por último, subrayó la importancia del trabajo articulado entre organismos: “La participación de instituciones como Prefectura y de representantes nacionales y provinciales es fundamental para avanzar en medidas concretas de protección del recurso ictícola y garantizar su preservación para las futuras generaciones”.

(Norte Chaco)