Argentina reaccionó y se despidió con una goleada

El tiempo empieza a restar para que se inicie la próxima Copa del Mundo, en la cual el campeón Argentina buscará la defensa del título conseguido en Qatar. El seleccionado se despidió del país en el encuentro ante Zambia, que sirvió para mejorar la imagen que había ofrecido ante Mauritania.

El equipo titular se pareció mucho al que enfrentó a Francia en la final de Doha, en el estadio Lusail. Las dos modificaciones fueron los ingresos de Paredes y Almada, por Rodrigo De Paul y Angel Di María.

El indicio que dio el técnico Scaloni es que respetará a varios de los campeones para la cita en Estados Unidos, Canadá y México. Los chicos que fueron apareciendo en los últimos tres años y medio serán los que acompañen al resto, para encarar la máxima competencia.

El análisis del juego ante los mauritanos dejó un mejor entendimiento entre los protagonistas, con Messi más activo que el viernes anterior, y el dominio absoluto de la pelota y del terreno.

Julián Alvarez aumentó su confianza con un festejo a los cuatro minutos, luego de una buena combinación con el capitán. El rosarino tuvo destellos destacados cuando dejó rivales en el camino, y también cuando lo hizo tocando la pelota por arriba o por los costados.

El ritmo del partido volvió a ser cansino, al igual que frente a Mauritania. El local intentaba, de manera muy esporádica, acelerar cerca del área rival para provocar el desnivel, pero fallaba en el momento de la definición. La ventaja se extendió un minuto antes del final de esa mitad, cuando Messi recibió la pelota de Mac Allister y remató cruzado ingresando por la izquierda.

Zambia exhibió todas sus limitaciones en ataque, debido a que fueron muy pocas las veces que cruzaron la mitad de la cancha. Los visitantes, antes del festejo de Messi, lograron hilvanar una acción de peligro pero la pelota se fue muy arriba.

La ventaja aumentó en los primeros instantes del segundo tiempo por un penal ejecutado por Otamendi. El marcador central ya anunció que dejará de pertenecer a la Selección luego del Mundial, y por ese motivo no jugará más en el país con esa camiseta. Messi le cedió la chance de poder convertir.

El tiempo restante fue utilizado por Scaloni para observar a algunos futbolistas que tienen menos participación, e ingresaron De Paul, Nicolás González y Barco. La posición del ex Boca sorprendió, ya que se ubicó del medio hacia la derecha. El jugador, recién cuando ingresó Simeone, se trasladó hacia la izquierda.

La probabilidad de que Barco dispute un lugar en la lista definitiva con Mastantuono, de bajo nivel en el Real Madrid, es muy alta.

El cuarto gol llegó por un rebote en Chanda luego de un pase de Almada, y el quinto del propio Barco. La fiesta se pudo completar, el público recibió una goleada desde del campo de juego, y la ilusión sembró su primera semilla.

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5 ARGENTINA

E. Martínez

Molina

Romero

Otamendi

Tagliafico

Paredes

E. Fernández

Mac Allister

Messi

Almada

Alvarez

DT: Scaloni

0 ZAMBIA

Mwanza

Mwimanzi

O. Chisala

Chanda

Sinkala

Kalusa

W. Chisala

Sakala

Simukonda

Kangwanda

Mutandwa

DT: Sichone

Estadio: Boca. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Goles: 4m Alvarez (A); 44m Messi (A); 49m Otamendi de penal (A); 68m Chanda (Z) en contra; 90m Barco (A).

Cambios: 52m N. González por Tagliafico, Barco por Mac Allister y De Paul por Paredes (A), 60m Daka por Kalusa, Tembo por Mutandwa y Zimba por Sakala (Z), 69m Simeone por Alvarez y M. Quarta por Otamendi (A), 73m Musso por E. Martínez, Perrone por E. Fernández y Paz por Almada (A), 77m Phiri por Kangwanda (Z), 86m Chiboni por W. Chisala y Mulamba por O. Chisala (Z).