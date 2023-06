Argentina no pudo con Nigeria y se despidió del Mundial Sub-20

El seleccionado argentino Sub-20 perdi贸 2-0 ante Nigeria, en San Juan, y se despidi贸 del Mundial que se disputa en el pa铆s en los octavos de final.



En el estadio San Juan del Bicentenario, colmado con casi 28 mil personas, el equipo africano sorprendi贸 y se qued贸 con la clasificaci贸n a los cuartos de final, por los goles de Ibrahim Muhammad y Haliru Sarki, ambos en el segundo tiempo.



Luego de una primera fase con puntaje perfecto, el equipo dirigido por Javier Mascherano hizo m茅ritos para, al menos, empatar el partido e inclusive tuvo un remate en el palo de Luka Romero, pero no supo c贸mo vulnerar a la f茅rrea defensa de Nigeria, que lo defini贸 sobre el final.

https://iframely.pagina12.com.ar/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7b5N4aSVQFU&v=1&app=1&key=68ad19d170f26a7756ad0a90caf18fc1&playerjs=1

El pecado de los locales, que tuvieron m谩s intentos fallidos que jugadas de gol, fue un desajuste defensivo que hizo despedirse anticipadamente de la Copa del Mundo.



El equipo argentino particip贸 de este certamen, tras no haber alcanzado el cupo en el Sudamericano de Colombia y solamente hizo valor el cupo de anfitri贸n para jugar, luego de que la FIFA le retirara la sede a Indonesia.



Nigeria se meti贸 entre los ocho mejores y jugar谩 el s谩bado 3 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente al ganador de Ecuador y Corea del Sur, que se medir谩n este jueves en el mismo escenario.



Luego de un primer tiempo que lo tuvo como dominador, pero con fallas en los 煤ltimos metros, el equipo argentino tuvo unos minutos de desconcierto que fueron aprovechados por Nigeria y terminaron siendo determinantes.



La diferencia tambi茅n estuvo en los cambios, ya que los que entraron en el segundo tiempo en Nigeria fueron claves en los goles, mientras que las variantes de Mascherano no surtieron efecto.



A los 12 minutos del segundo tiempo, el equipo africano avis贸 con un remate al travesa帽o de Nnadi Tochukwu que dej贸 en silencio al p煤blico.



El combinado argentino no pudo salir de ese momento de distracci贸n defensiva y cuatro minutos despu茅s, a los 16, Ibrahim Muhammad silenci贸 al Bicentenario, con una definici贸n pr谩ctica. El veloz extremo africano recibi贸 un gran pase del ingresado Emmanuel Umeh a la espalda de la defensa, y defini贸 cruzado ante la salida en vano del arquero Gomes Gerth.



Hasta ese momento, Nigeria no hab铆a hecho demasiados m茅ritos para estar en ventaja, pero tuvo la efectividad que le falt贸 al equipo local.



Los fr铆os n煤meros registraron que la Argentina tuvo m谩s de 20 intentos para romper el cero pero, a diferencia de lo que pas贸 contra Nueva Zelanda, la pelota no quiso entrar e hizo m谩s grande la frustraci贸n.



La ilusi贸n se esfum贸 a los 45 minutos, cuando otro jugador que entr贸 en el segundo tiempo, Haliru Sarki, puso el 2-0 con una palomita ante un arco indefenso.



Las “脕guilas” volaron alto en San Juan y le alcanzaron tres ocasiones de gol para llevarse la victoria.



Antes del segundo gol sorprendi贸 la falta de reacci贸n desde el banco de suplentes, ya que quedaron dos cambios por hacer y Mat铆as Soul茅, una de las joyas, no tuvo minutos, luego de haber sido titular en las primeras dos fechas.



La ilusi贸n por esta generaci贸n se diluy贸 r谩pidamente en San Juan y qued贸 demostrado que este Mundial no era para la Argentina.

S铆ntesis:

0 ARGENTINA: G. Gerth; Giay, Avil茅s, V. G贸mez, Barco; Tanlongo, Redondo; B. Aguirre, Carboni, Romero; V茅liz. DT: Javier Mascherano.



2 NIGERIA: Aniagboso; Bameyi, Fredrick, Ogwueche, Agbalaka; Tochukwu, Daga; Muhammad, Lawal, Sunday; Fago. DT: Ladan Bosso.

Estadio: Bicentenario (San Juan).

Arbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

Goles: 61m Muhammad (N); 90m Sarki (N).

Cambios: 46m Sarki por Sunday y Umeh por Fago (N), 65m Gauto por Aguirre (A), 75m Infantino por Carboni y M. Puch por Avil茅s (A), 79m Eletu por Muhammad (N), 90m John por Nnadi e Ibrahim por Lawal (N).