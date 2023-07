Argentina debe pagar US$ 3400 millones de deuda al FMI la semana que viene y el Gobierno evalúa alternativas

Hasta ahora no hay confirmación formal sobre un acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, mientras el Gobierno nacional evalúa opciones para hacer frente al pago de US$ 2700 millones que vence el próximo lunes que, si se le suma el vencimiento del 1° de agosto, superará los US$ 34000 millones.

Si bien el pago de agosto podría ser postergado a fines de ese mes, los compromisos de julio deben ser cancelados sí o sí para no complicar aún más la negociación al entrar en atrasos con el organismo.

Tanto el FMI como el Ministerio de Economía anunciaron recientemente un entendimiento en los “aspectos medulares” del acuerdo, que ya tendría una base y que debe ser aprobado por el directorio.

Desde el Gobierno aseguran que cuando eso suceda, llegarán los desembolsos, que serán en dos tramos. Se espera primer ingreso de fondos durante la tercera semana de agosto y otro, más pequeño -equivalente a un 25% del total-, en la primera semana de noviembre.

OPCIONES PARA PAGARLE AL FMI

Volver a realizar el pago en yuanes es una alternativa que están estudiando aunque se sabe que no alcanzará con el remanente del primer tramo del swap con China, que era de US$ 5000 millones. “Lo más probable es que se active el segundo tramo del swap con China y se vuelvan a usar RMB (yuanes)”, indicó Héctor Torres, exrepresentante ante el FMI, a TN.

La reprogramación de los vencimientos de julio es otra alternativa que requiere consenso con el FMI. Se podría posponerlo y hacerlos corresponder con los desembolsos que llegarían en la tercera semana de agosto.

Una última chance sería conseguir un desembolso extra del FMI o de alguna otra contraparte para cancelar los vencimientos de julio antes de terminar de acordar con el multilateral. Con respecto a esta última posibilidad, el exrepresentante ante el FMI, apuntó que el swap con China se puede considerar como un puente financiero. Pero tampoco excluyó otros potenciales prestamistas.