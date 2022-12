Argentina campeón mundial 2022: ¿cuándo llega la Selección al país?

Tras empatar 3 a 3 en los 90 minutos y en el alargue, Argentina se impuso 4 a 2 Francia por penales en la final del Mundial Qatar 2022. De esta manera, la Selección se consagró campeona del Mundo por tercera oportunidad. El video de la tanda de penales, los mejores memes del partido, las imágenes de la Copa, los festejos en Bangladesh. ¿Cuándo vuelve al país la Selección?

07:052 horas atrás

FRANCIA: MÁS DE 250 DETENIDOS TRAS INCIDENTES POR LA DERROTA EN LA FINAL

La contracara de la alegría que embarga a todos los argentinos se vivió en Francia, que fue derrotada este domingo por la Selección en la final del Mundial de Qatar 2022. En las últimas horas, mientras al otro lado del mundo todo era celebración, 227 personas fueron arrestadas tras los disturbios que se produjeron en ese país europeo.

El Ministerio del Interior de Francia informó que las fuerzas de seguridad desplegaron 14.000 policías y gendarmes por todo el país, incluyendo los 2.750 agentes en París, luego de los antecedentes registrados tras los cuartos de final, contra Inglaterra, y la semifinal, contra Marruecos, cuando también se registraron incidentes.

En la avenida de los Campos Elíseos, en París, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con botellas y fuegos artificiales, y los efectivos respondieron con gases lacrimógenos.También se produjeron disturbios en Lyon (centro-este), Burdeos (suroeste), Niza (sureste) y Béziers (sur).00:0010 horas atrás

ABRAZOS, CUMBIA, Y CHAMPAGNE: LOS FESTEJOS EN LA INTIMIDAD DEL VESTUARIO ARGENTINO

Los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección argentina festejaron en la intimidad del vestuario la obtención del Mundial Qatar 2022 con abrazos, cumbia, gritos y champagne, con algunos vivos en redes sociales para que todo el pueblo albiceleste disfrute con ellos.

El defensor Nicolás Otamendi y el ex delantero Sergio “Kun” Agüero hicieron vivos de Instagram y el mundo pudo compartir la alegría.

Toda la emoción contenida se desplegó en el vestuario de la Argentina campeona del mundo.

Las redes sociales permitieron que todos pudieran disfrutar de los festejos del plantel argentino tras vencer en la final 4 a 2 a Francia en la definición por penales.

En el vestuario se pudo ver a un Messi enloquecido y feliz con la Copa del Mundo, arriba de la mesa y, obviamente, con ese trofeo.

Mediante un vivo de Instagram de Otamendi, se vio a “La Pulga” llegar a la intimidad del vestuario, pararse arriba de la mesa y saltar al ritmo de la más maravillosa música: “¡Dale campeón, dale campeón!”.

Por precaución, el 10 apoyó la Copa sobre la mesa, al tiempo que al saltito se sumó Lautaro Martínez, mientras el resto festejaba en ronda a su alrededor.23:30

PELÉ FELICITÓ A ARGENTINA, RESALTÓ LA TRAYECTORIA DE MESSI Y SE ACORDÓ DE MARADONA: “CON SEGURIDAD DIEGO ESTÁ SONRIENDO AHORA”

El brasileño Pelé felicitó este domingo a Argentina por su consagración en el Mundial de Qatar 2022, además de resaltar la carrera deportiva de Lionel Messi y de acordarse de Diego Maradona.

“Hoy el fútbol siguió narrando su historia, como siempre, de forma apasionante. Lionel Messi venciendo su primera Copa del Mundo, como era merecido por su trayectoria“, escribió ‘O rei’, de 82 años, en Instagram, desde el hospital en São Paulo donde está internado hace casi tres semanas.

El único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962 y 1970) felicitó a Argentina por ganar su tercer título mundial, tras los alzados con Mario Kempes en 1978 y Diego Armando Maradona, fallecido hace dos años, en 1986.

“Con seguridad Diego está sonriendo ahora”, agregó Pelé, quien batalla contra un cáncer de colon que le fue detectado en septiembre del año pasado.

Pelé siguió desde la clínica la final del torneo de Catar disputada entre Argentina y Francia este domingo en el estadio de Lusail, en Doha.

El exdelantero también tuvo palabras de aliento para el crack francés Kylian Mbappé, autor de los tres goles de ‘Les Bleus’ y quien terminó goleador del certamen con ocho tantos.

“Qué regalo fue ver este espectáculo para el futuro de nuestro deporte”, señaló.23:14

LA MULTITUDINARIA FIESTA EN EL OBELISCO

Con cánticos, banderas de Argentina y las caras pintadas de celeste y blanco, una multitud que llegó desde todos los barrios porteños y el conurbano bonaerense celebró esta tarde en el Obelisco, bajo un sol abrasador, la consagración de la Selección nacional en el Mundial de Qatar.



Una vez pasado el sufrimiento por la tanda de penales contra el equipo francés, miles de fanáticos y fanáticas de la “Scaloneta” fueron al Obelisco, el epicentro de los festejos donde se desplegaron banderas gigantes, bengalas celeste y blanco y camisetas.



Una bandera gigante con la cara de Diego Maradona y la fecha de su nacimiento y defunción, junto a la escena del astro con su hija Dalma en aquella mítica imagen donde la niña le pone margaritas en las medias, se desplegó en medio de la fiesta popular.



“La bandera mide 60 metros cuadrados. Cuando el Diego falleció queríamos homenajearlo. Hoy somos argentinos más que nunca, y él tenía que estar. La trajimos para que el Diego la vea”, aseguró su dueño, Lucas, del barrio de Belgrano. “Lionel hoy se inmortalizó como el Diego”, agregó el joven y se sumó a la gente que se colocó debajo de la bandera para cantar y bailar.



Jonathan Alan, pintor de Rafael Calzada, que estaba pintando un cuadro de Messi haciendo el “Topo Gigio” luego del gol contra Países Bajos, dijo sentirse “dichoso” por el triunfo y el campeonato argentino. “El año pasado vine a pintar con la Copa América y esta semana vine desde el martes a darle color a este nuevo cuadro”, contó, y aseguró que no venderá su obra “porque es una imagen icónica”.



Las calles del centro porteño se llenaron de fanáticos agitando banderas de Argentina, con las caras pintadas de celeste y blanco mientras que los bombos y redoblantes le dieron la música a los cánticos y entonado el popular “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que ya reemplazó el “Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial” por “Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial”.



Si bien el Obelisco concentró los festejos, los hinchas se congregaron en todas las esquinas del centro porteño, en algunas con batucadas para que la gente bailara y disfrutara de la conquista de un título mundial luego de 36 años, mientras los chicos jugaban con espuma bajo el calor de la tarde.



Nelson, que llegó de Villa Maipú -partido de San Martín- tenía el mismo peinado que el “Dibu” Martínez con la bandera argentina pintada en un costado de su cabeza. “Me teñí apenas arrancó el Mundial y le dije a mis amigos el día que perdimos que íbamos a llegar a la final y la ganábamos. Esto fue una cábala, me lo fui tiñendo todas las semanas”, relató.



Luis, oriundo de Avellaneda, tenía la máscara de Spiderman puesta a pesar del calor abrazador que caía sobre el centro porteño en homenaje al delantero Julián Álvarez, que terminó el torneo con cuatro tantos. “Julián fue una de las figuras. Este triunfo no se puede explicar, viví los tres mundiales que ganamos, pero este es especial porque tengo a mi hijo pasándolo conmigo”, dijo y abrazó a Facundo, su hijo de 17 de años.



Cerca de las 16.30 hubo una suelta de cientos de globos celestes y blancos que subieron rápidamente hacia el cielo para que la gente que estaba en las cercanías del Obelisco sacara sus fotos. Mientras tanto, en el frente del Teatro Colón se desplegó una bandera enorme que simulaba una camiseta argentina, en su frente con tres estrellas por los tres campeonatos argentinos (1978, 1986 y 2022).

En las adyacencias del Obelisco, en cada esquina podían verse personas de todas las edades subidas a los semáforos, los mástiles y las estaciones de Metrobus. El clima carnavalesco lo aportaban diferentes murgas porteñas que, con sus bombos, platillos, serpentinas y fuegos artificiales, le daban mayor color a una jornada de algarabía popular.



A las 20, se proyectaron sobre el obelisco una serie de imágenes en honor a la Selección argentina, con las frases “gracias equipo” y “somos campeones”.23:00

EL MAPA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA: QUÉ PROVINCIAS APORTARON A LOS CAMPEONES DEL MUNDO

La Selección argentina que se consagró hoy en el Mundial de Qatar 2022 contó con un plantel de 26 jugadores que se metieron en la historia, que provienen de diversas provincias del país y que aportaron su talento para lograr el histórico título.

La que se ubica en la cima del listado es Buenos Aires, que suma el grueso de los protagonistas con 14, seguido por Córdoba y Santa Fe, que acumulan cuatro futbolistas cada una.

Por el lado de Santa Fe, tuvo como representantes rosarinos a Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa, pero además cuenta con un plus: el entrenador Lionel Scaloni, nacido en la localidad de Pujato, también surgió de la misma provincia.

En tanto, completan la nómina Tucumán, Entre Ríos, Neuquén y La Pampa, que aportaron uno cada una para la cita mundialista que terminó con Argentina en lo más alto del fútbol.

.

MAPA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA:

.

Buenos Aires: Emiliano Martínez (Mar del Plata); Gerónimo Rulli (La Plata); Gonzalo Montiel (González Catán); Nicolás Otamendi (El Talar); Germán Pezzella (Bahía Blanca); Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada); Juan Foyth (La Plata); Rodrigo De Paul (Sarandí); Leandro Paredes (San Justo); Guido Rodríguez (Saenz Peña); Alejandro Gómez (Capital Federal); Enzo Fernández (San Martín); Lautaro Martínez (Bahía Blanca) y Thiago Almada (Fuerte Apache).

.

Córdoba: Nahuel Molina (Embalse); Cristian Romero (Córdoba Capital); Julián Álvarez (Calchín) y Paulo Dybala (Laguna Larga).

.

Santa Fe: Franco Armani (Casilda); Lionel Messi (Rosario), Ángel Di María (Rosario) y Ángel Correa (Rosario).

.

Tucumán: Exequiel Palacios (Famaillá).

.

Entre Ríos: Lisandro Martínez (Gualeguay).

.

Neuquén: Marcos Acuña (Zapala).

.

La Pampa: Alexis MacAllister (Santa Rosa).

22:30

LA SELECCIÓN LLEGA A EZEIZA ESTE LUNES A LAS 19: RECOMIENDAN IR “CON MUCHA ANTICIPACIÓN”

La Selección Nacional campeona del Mundo llegará este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19, por lo cual la empresa pública Corredores Viales informó que se realizarán desvíos programados de tránsito en la Autopista Ricchieri y recomendó llegar a la zona a recibir al plantel “con mucha anticipación”.



En sentido a Ezeiza, desde el mediodía se realizará un desvío en Camino de Cintura (Ruta 4), se podrá empalmar con la Ruta 205 o bien con la Ruta 3, precisó Corredores Viales.



En los ingresos posteriores a Ruta 4, habrá personal de las fuerzas de seguridad y acceso restringido.



Quienes se dirijan el aeropuerto pasarán con autorización de las fuerzas de seguridad, agregó la información oficial.



Los voceros de Corredores Viales recomendó que quienes vayan a Ezeiza a recibir a la Selección lo hagan “con mucha anticipación”.



En sentido a la Ciudad de Buenos Aires, el desvío se realizará en el KM 32 y se derivará el tránsito por Av Fair, para luego empalmar con Camino de Cintura (Ruta 4).



Del operativo participará personal de seguridad vial de Corredores Viales, Gendarmería nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, concluyó el comunicado.22:00

DIDIER DESCHAMPS RECONOCIÓ QUE EN LOS “PRIMEROS 60 MINUTOS” NO HUBO PARTIDO ANTE ARGENTINA

El entrenador del seleccionado francés, Didier Deschamps, afirmó este domingo, luego de caer en la final de Qatar 2022, ante el nuevo campeón del mundo, Argentina 4 (3)-2 (3), que “no hubo partido durante los primeros 60 minutos”.



“Durante los primeros 60 minutos no hubo partido. El rival (por Argentina) mostró mucha calidad, agresividad y nosotros estuvimos menos bien, por diferentes motivos. A pesar de todo, salimos de la nada revirtiendo una situación muy comprometida y eso es lo que nos da aún más pesar”, declaró el técnico galo en la conferencia de prensa pospartido.



“Hay varias razones que nos llevaron a estar peor, con menos energía en varios jugadores importantes. A pesar de todo, con la entrada de jugadores jóvenes, ciertamente con menos experiencia pero con frescura y calidad, hicimos lo necesario para darnos derecho a soñar, pero no se materializó“, se lamentó el técnico de 54 años.



El extécnico de Mónaco también elogió a su rival, ahora campeón del mundo: “Felicito a este equipo argentino, que mostró calidad, agresividad y hasta astucia. Lo esperábamos y eso no debe quitarles mérito”.

21:30

CADA RINCÓN DEL PAÍS CELEBRA LA CONSAGRACIÓN DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

A pesar de que el Obelisco siempre se lleva todas las miradas, en cada rincón del país la locura por la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 se plasmó en calles, plazas y monumentos, que se vistieron de celeste y blanco.

El día soleado permitió que las playas de Mar del Plata se colmaran de hinchas que sufrieron el partido contra Francia, pero terminaron llorando de alegría.

En la Antártida, punto contrapuesto en lo que se refiere a temperaturas, se vivió de la misma manera, salvo que en vez de gente aprovechando para tomar sol, hubo abrigadas camperas.

A pocos kilómetros de allí, en la ciudad de Ushuaia la gente salió masivamente a las calles céntricas para festejar, tras el sufrimiento de la remontada francesa.

En el Aeropuerto Internacional “El Plumerillo”, en Mendoza, un pequeño grupo de personas que tenía previsto tomar un vuelo en la tarde de este domingo pudo festejar antes de tener que apagar el celular para subirse al avión.

El tradicional Monumento a los Héroes de la Independencia, en la ciudad jujeña de Humahuaca, también fue punto de convocatoria para centenares de hinchas argentinos.

21:00

LOS DIARIOS DEL MUNDO, RENDIDOS A LOS PIES DEL SELECCIONADO ARGENTINO DE LIONEL MESSI

Los medios del mundo destacaron la obtención del Mundial Qatar 2022 de la Selección argentina y elogiaron tanto el desempeño del equipo como del capitán Lionel Messi.

En ese sentido, el título del mundo tras vencer en la final a Francia 4-2 en la definición por penales, tras igualar 3 a 3 no pasó inadvertido para los principales periódicos del planeta.

Globoesporte de Brasil destacó a la Selección y a Messi y tituló “Gigantesco”. “La Argentina de Messi es tri en los penales”, agregó ese portal.

Por su parte, diario Lance, del mismo país, también destacó el logro de la “Scaloneta”: “Es tu momento, Leo. Argentina gana el tri ante Francia y corona a un genio Messi”.

“Messi gana la Copa, la Copa gana a Messi. Dramática final con Francia acaba decidida en los penales tras el empate 3-3. Argentina es nueva tricampeona del mundo”, publicó Folha do Sao Paulo.

Por su parte, la tapa de L´Equipe mostró a un Kilian Mbappé tapándose la cara, con el título “Lágrimas fatales”.

Por su parte, Le Parisien se detuvo en “la atajada milagrosa de Martínez ante Kolo Muani que salva a Argentina en el último segundo”.

En Chile diario La Tercera consignó que “Messi es el dueño del mundo: Argentina toca el cielo 36 años después en una final inolvidable”.

“Argentina y Messi tocan la gloria: Ganan en penales una épica final a Francia y conquistan el tercer Mundial de su historia”, publicó El Mercurio.

En tanto, La Cuarta escribió: “Me verás volver. Argentina levanta su tercera copa del Mundo en Qatar 2022. En un dramático encuentro, que tuvo como figuras a Messi y Mbappé, la Albiceleste se llevó la definición desde el punto de penal. El Dibu, otra vez figura desde los 12 pasos“.

La Gazzetta dello Sport de Italia tituló: “Argentina campeona del mundo: Messi como Maradona. Francia eliminada en los penales”.

20:30

LIONEL SCALONI: “NO ESTABA EN MIS PLANES SER CAMPEÓN DEL MUNDO, PERO LO SOMOS”

“No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos”. Sereno y lamentándose por no haber podido cerrar el partido en el tiempo regular, Lionel Scaloni responde con cierta incredulidad en la rueda de prensa posterior a la final contra Francia, minutos después de haberse consagrado campeón del mundo y de escribir una página dorada en la rica historia del fútbol argentino.

“Queda el mal sabor de boca por no haberlo cerrado antes. Pero hicimos un gran encuentro y la sensación ahora es la mejor. No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos, y lo más importante es la manera en la que lo conseguimos“, se sinceró el entrenador.

Al hablar de lo sucedido dentro del campo de juego, Scaloni dio algunas pistas de cómo planteó la final: “Los jugadores supieron quién jugaba una hora antes, Di María supo que iba a estar tirado a la izquierda una hora y media antes, creíamos que el partido iba a estar por ahí. La mayoría de las ocasiones llegaron por ese lado, con Mac Allister entrando a la zona de Varane (Raphaël) y Ángel apareciendo por la izquierda”.

“Y en la parte defensiva, cuando Mbappé recibía pegado a la banda, Rodrigo (De Paul) y Enzo (Fernández) no lo dejaban hacer el 1 a 1 contra Molina (Nahuel). Había muchas cosas de las cuales tener cuidado en la previa”, agregó.

20:00

EL CHILENO ARTURO VIDAL FESTEJÓ CON LA CAMISETA ARGENTINA Y FELICITÓ A LIONEL MESSI

El mediocampista chileno Arturo Vidal felicitó hoy al rosarino Lionel Messi por la obtención de la Copa del Mundo con el triunfo por penales ante Francia en Qatar y se sumó a los festejos con la camiseta argentina puesta.



“Te lo mereces hermano Leo Messi. Bendiciones siempre a ti y tu familia”, escribió Vidal en su cuenta oficial de Instagram con una foto del capitán argentino en pleno festejo.



“Argentina, campeones del mundo. Gracias por amar así el fútbol. Disfruten que merecido lo tienen”, agregó el “Rey Arturo” a través de un posteo.



El volante del Flamengo de Brasil fue por más y subió en una historia la fotografía que lo tiene con la camiseta argentina puesta. Previamente, Vidal mostró un video donde sus hijos celebraron el gol de penal convertido por Gonzalo Montiel para que el equipo de Lionel Scaloni gane la Copa del Mundo.



Vidal compartió plantel con Messi en el Barcelona de España y forjaron una buena relación que se mantiene al día de hoy.19:30

ALEXIS MAC ALLISTER, TRAS LA OBTENCIÓN DE LA COPA DEL MUNDO: “ME SENTÍ MUY CÓMODO”

Alexis Mac Allister, mediocampista del seleccionado argentino, aseguró que se sintió “muy cómodo” a lo largo de la copa del Mundo en la que Argentina se consagró campeón en la tanda de penales ante Francia por 4 a 2, luego de igualar 3 a 3 luego de 120 minutos de juego.



“A lo largo del mundial me sentí muy cómodo con la ayuda de mis compañeros y cuerpo técnico”, declaró en diálogo con TyC Sports.



“Es muy importante esto que conseguimos y marcará un antes y un después, por eso ahora hay que disfrutarlo”, siguió.



“Este es un logro que te hace recordar el camino que tuvimos para llegar hasta acá. Esta profesión tiene momentos duros y ahí están los amigos y familiares“, continuó.



“Lo más importante es compartirlo con los que estuvieron en los momentos difíciles. Se lo dedicamos a todo el pueblo argentino”, cerró Mac Allister.

19:00

LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS FUTBOLISTAS COPARON EL CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO LUSAIL

Los familiares y amigos de los futbolistas del seleccionado argentino coparon el campo de juego del estadio Lusail después de la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo.



Papás, mamás, hijos e hijas, más otros familiares y amigos de los jugadores del nuevo campeón del Mundial de Qatar 2022 saltaron de las tribunas al césped del estadio para celebrar el título y se quedaron hasta casi dos horas después del penal convertido por Gonzalo Montiel que definió la serie a favor de la Argentina.



Un puñado de niños y niñas se puso a jugar al fútbol, otros saltaban y algunos se fueron a llevarse un pedazo de red de recuerdo.



La marea “Albiceleste” ocupó gran parte del terreno de juego del estadio Lusail y le permitieron a los futbolistas tener una imagen imborrable del momento más importante de sus carreras.

18:30

“LEO YA TIENES TU MUNDIAL”: ASÍ REFLEJARON LOS MEDIOS ESPAÑOLES LA VICTORIA ARGENTINA

“Leo ya tienes tu mundial: te lo mereces. Messi se proclama rey del mundo (Balón de Oro) ante el acoso de Mbappé (Bota de Oro)”, tituló el periódico catalán Marca, en la consagración de Argentina como nuevo campeón del mundo al vencer en el partido final a Francia por penales 4 a 2, luego de empatar en tiempo regular y suplementario 3 a 3.



“¡Y Messi se hizo D10S!. Argentina conquistó el Mundial en los penaltis tras un final épico y una batalla para la historia entre él y Mbappé. Coman y Tchouameni fallaron sus tiros. Tercera estrella para Argentina”, destacó por su parte el diario español AS.



“¡Argentina campeona del mundo!. Argentina gana en los penaltis la final de todos los tiempos”, señaló Sport de España.

18:00

“APLAUSOS DE PIE PARA EL MÁS GRANDE DE TODOS “: EL ELOGIO DE EMANUEL GINÓBILI PARA LIONEL MESSI

El exbasquetbolista Emanuel David Ginóbili, el argentino más destacado de la historia en ese deporte, saludó a Lionel Messi por la obtención de la Copa del Mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022 tras los penales ante Francia por 4 a 2, luego de igualar 3 a 3 tras 120 minutos de juego.



“Aplausos de pie para el más grande de todos”, escribió en su cuenta de Twitter el exintegrante del seleccionado argentino de básquetbol y de San Antonio Spurs.



“14.45hs. Argentina Campeón Mundial! Qué emoción!!”, agregó Ginóbili, tras escribir en un hilo de la red social Twitter.17:30

LA FOTO DE CARLOS BILARDO DISFRUTANDO DE LA CONSAGRACIÓN ARGENTINA

Carlos Salvador Bilardo también disfrutó como un hincha más de la consagración de argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En un partido para el infarto, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni se impuso a Francia en los penales, tras empatar 3 a 3 en los 120 minutos.

17:01

¿CUÁNDO VUELVE AL PAÍS LA SELECCIÓN?

Tras el partido definitorio y las ceremonias oficiales de la final, los jugadores y el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni volverán al país para reencontrarse con sus familias y con los hinchas argentinos, y aprovechar los días de licencia de sus clubes tras su gran desempeño mundialista, antes de regresar a la actividad en las ligas de Europa.

Si bien no hay información oficial de los horarios del vuelo que traerá a la Selección de regreso al país, más allá del resultado de hoy, se espera que la llegada sea este lunes entre las 19 y las 21. En caso de alcanzar una victoria se da por descontado que se congreguen muchos simpatizantes en el aeropuerto de Ezeiza para recibirlos, tras las multitudinarias convocatorias que hubo a lo largo de todo el país para alentar a la Selección.