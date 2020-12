APERTURAS. Permiten que se celebren las Misas en espacios abiertos

El Obispo de la Diócesis de Formosa, Vicente Conejero en contacto con la AM990 habló acerca del pedido realizado en relación a la vuelta a las Misas es espacios abiertos.

Conejero dijo “las misas han estado restringidas, ahora hay un poco más flexibilización en cuanto a las normativas, pero yo no estado en ningún Gobierno que no celebren las misas. Todos los días he celebrado las misas y los Sacerdotes también”.

“Tengo entendido que hasta 20 personas espacios cerrados y al aire libre hasta 100 y damos la bienvenida a esta nueva apertura. Hay que decir que la misa corresponde a un acto esencial, es tan importante como comer o ir al supermercado”, añadió.

“Las actividades esenciales nunca fueron impedidas, no entiendo quién es el Estado para impedir que las misas se celebren siempre que se cumplan con los protocolos establecidos”, explicó.

“Vemos muy bien y felicitamos a esta nueva apertura. Ahora que se acercan las fiestas, la Inmaculada Concepción, los domingos de Adviento y la Navidad y siempre que se cuide con los protocolos se podrá celebrar la Santa Misa”, cerró.