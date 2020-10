APERTURA DE LOS GIMNASIOS TERAPÉUTICOS. Noticia que causó alegría en el sector

El profesor Daniel Leguizam贸n en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la reapertura de los gimnasios terap茅uticos.

Leguizam贸n comenz贸 diciendo 鈥渆stamos contentos con la noticia de que se reabren los gimnasios terap茅uticos en Formosa鈥.

鈥淎l no poder continuar con nuestra actividad hemos tenido que reinventarnos, realizar otra actividad, en este caso ya estamos volviendo. Yo me encuentro en la EPET N掳7 del barrio Eva Per贸n鈥.

鈥淣osotros trabajamos en base a un protocolo y sabemos que obviamente el regreso no ser谩 como estamos acostumbrados a trabajar. El gimnasio terap茅utico cumple 20 a帽os de trayectoria en nuestra provincia鈥, aclar贸.

鈥淰ale se帽alar que trabajaremos de manera diferente ya que vamos a hacerlo en un espacio al aire libre, la capacidad del lugar estar谩 limitada, tambi茅n se exigir谩 el uso del barbijo. Adem谩s no se podr谩n utilizar algunos implementos que generalmente lo us谩bamos鈥, manifest贸.

鈥淎dem谩s se le exigir谩 el uso del alcohol en gel y de tomar la temperatura, entre otras cuestiones que hacen al protocolo鈥, cerr贸.