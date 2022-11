Anuncian paro de colectivos para la ciudad de Formosa

El secretario general de UTA Formosa, Diego Mendoza, advirtió por un posible nuevo paro de actividades para el próximo lunes en reclamo del pago de sus sueldos actualizados. “Se firmó un acuerdo con UTA y la FATAP para un aumento de salarios, pero Crucero del Sur me manifestó que no cuenta con los fondos y hace la propuesta de pagar sueldos viejos”, dijo.

Por ello, informó que el gremio le da un plazo hasta el viernes 4 de noviembre para que se deposite el dinero correspondiente. De no ocurrir esto, se llevará adelante una medida de fuerza desde el lunes por tiempo indeterminado hasta que se solucione.

“Estuvimos con muchas horas de paro y negociación para lograr el objetivo y nos parece absurdo que ahora salga con que no puede pagar. Es por eso que si el viernes no está pagado el sueldo, el lunes no estaríamos saliendo a trabajar”, explicó Mendoza a un medio local.

En ese sentido, el gremialista indicó que el acuerdo salarial implica un sueldo básico de 165 mil pesos más un bono de 15 mil, lo que escalonadamente aumenta hasta 200 mil para llegar al mes de diciembre. “La empresa dice que no tiene fondos y está pidiendo que el trabajador venga a subsidiar el transporte. Sabemos lo que costó que esto se firme, por eso nosotros vamos a hacer lo que podamos para hacerlo cumplir”, cerró.