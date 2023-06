Anuncian importante mejora para trabajadores rurales temporales

“La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informa que, gracias a la resolución 1165/23 publicada en el Boletín Oficial, los trabajadores y trabajadoras rurales tienen derecho a acceder o continuar con la prestación de la Tarjeta Alimentar”, indicaron este jueves desde el gremio liderado por José Voytenco.

Según aportaron, la medida busca eliminar “desincentivos al trabajo registrado, garantizar la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes, proteger los derechos laborales de las y los trabajadores rurales y responder a las demandas de las asociaciones de productores de las economías regionales”.

“La nueva resolución beneficiará a las y los trabajadores temporarios contratados por Ley 26.727, Ley 20.744 y alcanzados por Convenios de Corresponsabilidad Gremial”, precisaron.

“Esta medida nos va a permitir mejorar el poder adquisitivo de los compañeros que van a poder acceder a la Tarjeta Alimentar, venía funcionando bien pero necesitábamos que incluya a los compañeros y compañeras” reflexionó José Voytenco sobre la medida.

Y sumó: “Celebramos con énfasis ya que beneficia directamente a todos los compañeros y compañeras. Es el resultado de un trabajo conjunto con Renatre, UATRE y Estado Nacional; y un hecho de justicia social”.

BENEFICIARIOS

Se trata de una novedad muy importante habida cuenta que, según señalaron desde el Renatre, en 2022 solo el 42 % de los trabajadores registrados se encontraban en modalidades permanentes de trabajo; mientras que el 51% de los trabajadores rurales registrados realizan tareas temporales en las distintas actividades estacionales (por ejemplo, cosecha, poda, raleo) y únicamente el 39 % del total permanece declarado en hasta 12 aportes en la Seguridad Social.

Es decir, que el predominio de las relaciones declaradas de corta duración en este universo de trabajadores temporales obstaculiza y dificulta no solo la registración sino también, en suma, la falta de constancia de sus ingresos debido a las características de las distintas actividades.

Se obtiene así “un desincentivo de la registración, un incremento del trabajo no registrado en el sector y una disminución del ingreso de los trabajadores rurales ya que el salario registrado y la Tarjeta Alimentar eran excluyentes”, dijo el Renatre.

“Teniendo en cuenta que el salario promedio de un trabajador rural registrado es de 115 mil pesos, el monto percibido a través del acceso a la Tarjeta Alimentar de 34 mil pesos para una familia con 3 o más hijos, es aún más significativo”, añadió el organismo.

EL RECLAMO DE FONDO

El 12 de agosto de 2021, hace casi dos años, el presidente Alberto Fernández había anunciado en una planta de citrus en Concordia, Entre Ríos, la compatibilidad entre el esquema de planes sociales y la demanda del sector privado para los trabajadores rurales.

La problemática estaba clara: quienes realizan estas tareas admitían temor de perder beneficios de asistencia estatal en el caso de ser “blanqueados” por algún empleador. Por eso el anuncio presidencial fue en esa sintonía.

https://www.infocampo.com.ar/el-gobierno-anuncio-la-compatibilidad-de-planes-y-tarjetas-sociales-de-trabajadores-rurales-con-empleo-registrado/embed/#?secret=hN74JbG1jl#?secret=xXS4ZvzYOG

“Ahora van a dejar de ser incompatibles. Muchos hombres y mujeres que trabajan un tiempo donde se cosecha, durante el período en el cual no se trabaja en el sector, han tenido la asistencia del Estado para poder sobrellevar el tiempo en el que no tienen ese ingreso. Y al volver al tiempo en el cual había que volver a trabajar se enfrentaban con un dilema: ‘me quedo con lo seguro’ o ‘me arriesgo con el trabajo y no sé qué va a pasar mañana’”, indicó el Presidente, ladeado en ese momento por el gobernador local, Gustavo Bordet.

“El dilema se terminó”, había asegurado Fernández.

Desde aquel entonces en Uatre buscaron que el anuncio presidencial sea debidamente reglamentado. La espera llegó hasta estos días.

“Esto es para trabajadores que cobran $ 115.000 y no podían acceder, porque si tenías trabajo rural no te la daban o ellos no aceptaban el trabajo en blanco porque la perdían”, le explicaron a Infocampo desde el gremio.

Por eso, desde el Registro Nacional para Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentaron una nota en marzo del 2022 al entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, solicitando que “cumpla con el Decreto 514/2021 sobre la compatibilidad de los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social con el trabajo registrado”.