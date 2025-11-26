Aníbal Gómez: “Paoltroni miente deliberadamente respecto a supuestas muertes ocultas por tuberculosis en Formosa”

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, el doctor
Aníbal Gómez, desmintió categóricamente las declaraciones del senador
nacional libertario Francisco Paoltroni, quien en medios porteños aseguró
que en la provincia “se ocultan las muertes por tuberculosis”.
Al respecto, Gómez calificó la acusación como una “mentira deliberada
con fines políticos y mediáticos” y sostuvo que “el único ocultamiento es el
que realiza el propio Senador para tapar las múltiples causas judiciales que
debe explicar ante la Justicia”.
“Formosa no oculta absolutamente nada. Por el contrario, es una de las
provincias con mayor vigilancia epidemiológica activa, con búsqueda en
terreno, detección precoz y seguimiento clínico permanente”, afirmó el
Ministro.
Cabe mencionar que la contundente respuesta de Gómez se apoya no solo
en el monitoreo provincial, sino también en los datos oficiales nacionales
publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, que ubican a Formosa
entre las jurisdicciones con tasas moderadas, lejos de los distritos que
realmente encabezan los índices de tuberculosis en el país.
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Enfermedades
respiratorias (INER) con base en al Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS), las tasas por cada 100.000 habitantes son: Jujuy (65,6),
Salta (59,3), CABA (55,2), Formosa (45,5), Buenos Aires: (45,1), Chaco
(44,5), mientras que el promedio nacional se ubica en 33,2.
“No existe en los datos oficiales ningún indicio de ocultamiento,
manipulación ni subregistro en Formosa”, sostuvo Gómez.
“Paoltroni desprecia a la provincia que lo recibió con los brazos
abiertos”
Asimismo, el titular de la cartera de salud provincial criticó además el
comportamiento político del senador libertario, a quien acusó de mantener
un discurso “de permanente agresión y menosprecio hacia Formosa” pese a
que la provincia “lo recibió con los brazos abiertos y lo honró con una
banca en el Congreso de la Nación”.
“Lo único que hace Paoltroni es mentir, difamar y atacar a la provincia que
representa. En vez de trabajar, se dedica a repetir operaciones mediáticas
para congraciarse con los medios porteños y tapar sus propios problemas
judiciales”, afirmó.
Y resaltó que, lejos de las acusaciones del senador, la situación sanitaria en
Formosa muestra indicadores favorables incluso en un contexto nacional
adverso.
“El senador no trae una sola propuesta para mejorar la salud. Solo trae
agravios. Formosa, en cambio, trae resultados, planificación y presencia
territorial”, enfatizó.
Disminución de casos
Además, tal como lo detalla el informe epidemiológico provincial los casos
notificados disminuyeron un 22% en el último período. La mortalidad se
redujo un 43% en los últimos cinco años, pasando de 0,56 a 0,32 por cada
10.000 habitantes y no se registran variedades con resistencia antibiótica,
un problema serio presente en otras regiones del país.
Por esto, Gómez subrayó que “la provincia sostiene uno de los sistemas de
vigilancia territorial más activos de Argentina, con búsqueda casa por casa,
tratamiento supervisado y seguimiento clínico”, añadiendo que “estos
resultados no son casualidad. Son consecuencia directa de la planificación
sanitaria del gobernador Gildo Insfrán”, remarcó.
Y expresó que “Formosa trabaja en prevención, diagnóstico temprano y
acompañamiento integral. Aquí la salud es un derecho y el Estado está
presente”.
A su vez, destacó que se cuenta con infraestructura sanitaria de primer
nivel, con hospitales nuevos o modernizados, laboratorios de referencia,
capacidad de diagnóstico y equipos profesionales formados
específicamente para el seguimiento de enfermedades transmisibles.
Finalmente, Gómez llamó a “no dejarse confundir por quienes viven de la
mentira” y aseguró que la provincia seguirá trabajando con la misma
firmeza: “Vamos a continuar defendiendo la salud pública, el derecho al
acceso y la verdad epidemiológica, porque ese es el camino que garantiza
vida y bienestar para todos los formoseños”.