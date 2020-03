Aníbal Fernández: “La relación entre Alberto y Cristina va a ser óptima siempre”

El interventor de YCRT afirma que Julio de Vido es un perseguido político. Además, define en una palabra a las principales figuras de la política argentina, se somete a la pregunta for kids y asegura que no hay un avance del gobierno sobre la justicia.

Aníbal Fernández me recibe en las oficinas que Yacimientos Carboníferos Río Turbio comparte con Fabricaciones Militares en Palermo. Desde hace poco más de un mes, cuando asumió como interventor, Fernández viaja a Santa Cruz semana por medio. Le consulto: “¿Casi te dejan afuera del gobierno o me parece a mí?”. Aníbal sonríe y niega. Afirma que no quería volver a la función pública, pero que la gobernadora Alicia Kirchner le pidió que se hiciera cargo de YCRT, también el Presidente y entonces él aceptó al instante.

-¿Sos un soldado de Alberto?

-Soy un soldado del peronismo, y en este caso Alberto representa al peronismo, soy un soldado de Alberto.

-Alberto dice que vos sos su amigo, vos decís que es tu amigo. Pero hace unos años, vos incluso le llegaste a decir que era un “alcahuete”.

-¿Vos querés que yo revuelva la mierda? Las discusiones de aquel momento fueron de aquel momento, no tengo ningún interés de volver atrás.

-Hace unos días fue liberado Julio De Vido. Él estaba detenido, y sigue procesado, por una causa vinculada con la mina de de Río Turbio.

-No, con la mina no, con la construcción de una usina que se iba a motorizar con carbón salido de la mina.

-¿Considerás que Julio De Vido es un perseguido político o un corrupto?

-Ha sido un perseguido político; lo otro lo dirá la justicia.

-Vamos a cerrar este capítulo de Río Turbio. Alguna vez en la política, ¿tuviste que hacer algún tipo de acción idem, es decir, turbia?

-No. Durante cuatro años me han perseguido y buscado para lastimarme y meterme en cana y no lo han logrado hacer porque no he hecho nada que no corresponda, ni he trabajado en contra de los intereses del Estado.

-Te voy a pedir por favor que definas con una palabra a cada una de las personas que te voy a nombrar a continuación: Alberto Fernández.

-Un cuadro.

-Mauricio Macri.

-El mamerto.

-Cristina Fernández.

-Un cuadrazo.

-Miguel Ángel Pichetto.

-Decepción.

-Sergio Massa.

-Futuro.

-¿Presente no?

-Futuro, tener futuro es tener presente.

-Elisa Carrió.

-Enfermedad / mugre.

-Mesa de enlace.

-Me parece que le erraron, no se puede explicar con una sola palabra esto.

-¿Qué análisis hacés del paro de cuatro días convocado por la Mesa de enlace?

-No le mueven el amperímetro a nadie, a nadie le importa que estén haciendo eso. Quieren marcar la cancha como los perros, que mean en los rincones para marcar el territorio.

-Pasemos ahora a Aníbal for kids. ¿Por qué en 2015, cuando todavía era Presidenta Cristina Fernández, afirmaste que en Argentina había menos pobres que en Alemania?

-En Alemania, a diferencia de Argentina, se mide la pobreza de una manera distinta. Allá se mide de forma multidimensional, se tienen en cuenta un montón de cosas para saber si se es pobre o no se es pobre. En la Argentina se mide solamente por los ingresos. El planteo no fue que Alemania tuviera más pobres que Argentina; Cristina venía de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) donde habían reconocido una pobreza muy baja. La discusión nació a partir de ese momento.

-No sé si los chicos entendieron bien…

-(Risas) No es tan fácil.

-(Risas) Nunca te vas a arrepentir.

-Ni en pedo.

-Juntos por el Cambio afirma que hay un avance del Gobierno en la justicia. ¿Qué respondés a esto?

-Que no es verdad. Durante el Gobierno del mamerto lo hicieron cien veces; nosotros no tenemos esa vocación. Ni lo sueñen que Alberto tenga eso. Lo digo con todas las letras: no va a haber tipos de la política acercándose a los jueces o a los fiscales a operar para tal o cual persona.

-¿No hubo intervención en la justicia de los gobiernos de los que vos también formaste parte, los de Néstor y Cristina?

-No, yo fui ministro de Justicia y jamás en mi vida le pedí nada a un fiscal o a un juez.

-¿Y no había vínculo espurio con los Servicios de Inteligencia?

-Yo no por lo menos, como ministro de Justicia jamás.

-O sea, el kirchenirsmo no utilizaba los Servicios de Inteligencia.

-No lo sé. A través mío, no.

-Sos fanático de Los Redondos. ¿Se te ocurriría definir con alguna letra de alguna canción el gobierno de Alberto Fernández?

-“El que abandona no tiene premio”.

-¿El que no abandonó fue el kirchnerismo?

-Nunca.

-Hace unas semanas, el Fondo Monetario Internacional publicó un comunicado en el que sostuvo que la deuda argentina es insostenible. Todo el kirchnerismo celebró ese comunicado. ¿Imaginaste alguna vez al kirchnerismo celebrar al FMI?

-No y a mí tampoco me hubiese imaginado. Pero la realidad que el planteo no tiene otra posibilidad de ser porque el que compra un papel de un 78%, que es un desquicio mundial, sabe que la enorme posibilidad es que no la cobre nunca.

-Cerremos con la pregunta emoji. ¿Cómo imaginás que va a estar la relación en unos meses entre Alberto Fernández y Cristina Fernández?