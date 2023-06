Angel Di María se despidió de la Juventus

El argentino 脕ngel Di Mar铆a se despidi贸 este martes de la Juventus de Italia y calific贸 su etapa en el club como “dif铆cil y complicada”, aunque asegur贸 que se va con la tranquilidad de haber dado todo en su paso por el conjunto de Tur铆n.

“Lleg贸 el final de una etapa dif铆cil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo t铆tulos, pero no se pudo”, escribi贸 Di Mar铆a en su cuenta de la red social Instagram.

En esa l铆nea, a帽adi贸: “Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que form茅 parte. Gracias a todos mis compa帽eros por tanto cari帽o que me dieron desde el primer d铆a, me sent铆 como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cari帽o de todos los d铆as. Un gran abrazo, los llevo en mi coraz贸n”, cerr贸 Fideo.

El futuro del campe贸n del mundo con la Selecci贸n argentina es una inc贸gnita, dado que tiene el pase en su poder y su deseo es continuar en el f煤tbol europeo, por lo que la posibilidad de regresar al Benfica de Portugal es la m谩s firme para el ex jugador de Rosario Central.