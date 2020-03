ALZHEIMER. Estudio indica que personas con síndrome de down son más propensas a contraer la enfermedad

Así lo determinó una investigación realizada entre el Instituto Fleni y el Conicet. La medica neuróloga, Lucía Pertierra en contacto con la AM990 habló al respecto.

Pertierra señaló “la enfermedad de Alzheimer esta bastante bien estudiada y conocida en la población, pero en personas con síndrome de Down en las décadas de los 80 han aumentado significativamente su expectativa de vida, se comenzó a ver que las personas con el síndrome de Down tienen un riesgo que es mayor al de la población general de presentar alzheimer y ademas de hacerlo a una edad mas temprana, probablemente tiene una causa genética, porque el síndrome de Down es genético debido a que tienen una copia más del cromosoma y en particular en este cromosoma esta la información para codificar una proteína que tiene un rol fundamental en la enfermedad del alzheimer”.

“Esta es una investigación que se desarrolla exclusivamente en el Fleni, es una investigación entre el Fleni y el Conicet”, cerró.