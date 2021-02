ALQUILERES. Desde el 1° de marzo se deberán registrar en AFIP todos los contratos de locación de inmuebles

Los contratos celebrados desde el 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración hasta el 15 de abril de 2021, inclusive. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Formosa, César Lazzarini en contacto con la AM990 habló al respecto.

Lazarini dijo “la obligación de tributar ya existía, el contador de cada uno tenía la obligación de hacerlo, ahora se obliga al propietario a que haga una registración especial ni bien firma el contrato este sea cargado en la página de AFIP, inclusive en la registración la podría hacer el inquilino, a mi lo que me preocupa es que si bien hay mucha gente que hace su declaración jurada algunos otros no, lo que va a hacer ahora es que al meter más presión sobre las registración obligatoria de los contratos seguro algunos propietarios van a comenzar a tratar de trasladar ese costo de ganancia al precio del alquiler y esto se va a traducir nuevamente en el precio de los mismos”.

Y añadió “el contrato hay que registrarlo en Rentas y certificar las formas también porque si uno después tiene un problema con el inquilino, si el contrato no tiene hechas esas dos cuestiones que son importantísimas después se puede hacer un juicio y lo haces tenes que volver a pagar todo y pagar unas mulas altísimas, es por ello que no tendría sentido no hacer estas cuestiones”.

“De todas maneras hay que decir que si el Estado quiere ellos pueden revisar los entrecruzamientos ya que hay información que está cargada en Rentas y con todos los tips, también se abonan todos los sellados correspondientes, es decir que hay manera de obligarle a quienes están obligados a tributar a no hacerle, esto genera un poco de ruido”, manifestó.

Año 2021

En relación a como encaran este año indicó “hay dos cosas que están influyendo, por un lado, esta lo de registrar el contrato en AFIP y el otro problema con el tema de los comercios en sí, indudablemente que, si bien se va a saliendo espacio de la pandemia y hay un poco de movimiento en Formosa, no están dadas las condiciones para decir que hay un crecimiento”.

“Lo que ha mermado es la devolución de locales, el año pasado se han devuelto muchos locales, esta tendencia frenó, pero no significa que los negocios estén florecientes”, explicó.

Asimismo, contó que hay problemas con el tema de las viviendas, ya que el Gobierno impuso las formas en que se tiene que corregir el precio del alquiler antes de ser pactado semestralmente y ahora se han puesto condiciones que desde mi opinión son países del primer mundo en relación a la inflación porque acá esto se altera ya que al imponerle al propietario”, cerró.

Más información

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó días atrás el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley 27.551, según informó el organismo. “La herramienta permitirá obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes en distintas operaciones”, destacó la AFIP en un comunicado.

La Resolución General N° 4933, da forma a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley N° 27.551. Aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la operación.

Si bien no son sujetos obligados, la normativa contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes. El régimen también prevé que los sujetos que asuman el carácter de locatarios o arrendatarios podrán informar en forma voluntaria un contrato.

El Régimen de Registración de contratos de Locación de Inmuebles entra en vigencia a partir del 1° de marzo. Los contratos celebrados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración hasta el 15 de abril de 2021, inclusive.

La normativa de la AFIP dispone que los contratos alcanzados por el régimen son las locaciones de bienes inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias de inmuebles –urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares.

También están comprendidas las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o “stands” en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, etc.

Todos los contratos deberán ser informados en forma digital ingresando con Clave Fiscal en afip.gob.ar al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – reli-contribuyente”.

Los sujetos obligados deberán proporcionar datos vinculados a su rol de locador, a la identificación del inmueble y del resto de los intervinientes, y además, deberán adjuntar en un archivo “.pdf” o “.jpg” el contrato celebrado.

El plazo para informar estas operaciones, tanto para cuando se suscriba el contrato de locación o arrendamiento, o para cuando se modifique uno ya existente, será dentro de los 15 días corridos posterior al acto.

Cuando en los contratos celebrados intervengan intermediarios, éstos podrán registrarlos en representación de los locadores o arrendadores.

En el caso de un condominio, la registración de los contratos por parte de cualquiera de los condóminos libera de la obligación al condominio y a los restantes condóminos, siempre que se haya informado a la totalidad de sus integrantes.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles.

Asimismo la ley N° 27.551 dispuso que, cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato. El sistema para las comunicaciones judiciales se encontrará disponible a partir del 15 de abril de 2021.