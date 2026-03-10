Alquilar hoy: por qué la garantía se volvió el mayor problema

Si estás por mudarte, seguramente ya lo sabés: alquilar puede ser caro, pero el verdadero “dolor de cabeza” muchas veces aparece después, cuando te piden garantía. Y ahí se cae o se demora todo: no todos tienen un familiar con propiedad en CABA o alguien dispuesto a firmar como garante.

Los precios, además, siguen subiendo. En la Ciudad, un monoambiente ronda $679.578, un dos ambientes $790.801 y un tres ambientes supera $1.060.751, según relevamientos del mercado. Pero más allá del número del alquiler, hay algo que define si entrás o no: si podés presentar una garantía aceptada.



Qué es el seguro de caución (en criollo)

Es una garantía emitida por una aseguradora. En vez de poner una propiedad o un garante, vos contratás un seguro y eso funciona como respaldo para el dueño del departamento. Si pasa un problema (por ejemplo, falta de pago), el propietario tiene una cobertura formal.

Incluso desde el sector público porteño se impulsa esta herramienta. La existencia de estos programas refleja una realidad: la garantía dejó de ser un detalle administrativo para convertirse en un filtro de acceso.

¿Y cuánto cuesta?

Depende del caso, del contrato y de tu perfil. Para darte una idea, La Nación publicó un ejemplo de garantía privada donde, para un alquiler de $500.000 con $100.000 de expensas, el costo inicial total puede rondar $1.000.000 (pago único al inicio).

Cómo lo trabaja Providencia Seguros

Providencia Seguros explica que el trámite se apoya en documentación simple: copia preliminar del contrato y comprobantes de ingresos. Si estás en relación de dependencia, se pide antigüedad mínima y recibos; si sos autónomo, ingresos certificados por contador. Además, se evalúa que el alquiler sea “pagable” en relación con tus ingresos.

“Hoy para mucha gente el problema no es solo pagar el alquiler, sino poder entrar al contrato. El seguro de caución reemplaza la garantía propietaria y ordena el proceso con criterios claros. Evaluamos ingresos para que el canon mensual sea sostenible y no supere el 35% del ingreso”, señaló Carlos Salinas, de Providencia Seguros.

Por qué se usa cada vez más

Porque resuelve una situación muy común: gente que puede pagar el alquiler pero queda afuera por no tener garante. En esos casos, el seguro de caución funciona como una llave: ordena el proceso, evita depender de terceros y acelera la firma, algo clave en épocas de mudanzas y renovaciones.