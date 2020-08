ALIMENTOS SALUDABLES. Nutricionistas trabajan en la creación de la División Nacional de Agroecología

En el Día del Nutricionista, El licenciado en nutrición, Juan Giuliano en contacto con la AM990 habló acerca de la importancia de que los alimentos lleguen a la mesa de nuestras familias sanos, seguros y soberanos, para ello, aseguró que desde el 20 de diciembre del año se encuentran en contacto con el ministro de Agroindustria, Luis Basterra para crear división nacional de agroecología.

Giuliano comenzó diciendo “estamos muy preocupados porque el modelo agroindustrial sigue avanzando, los desmontes se siguen produciendo, la producción de animales en forma tan maltratada también se sigue realizando de manera industrial con tantos químicos y blindajes, es alarmante y debemos tomar conciencia, el Estado debe comenzar a tomar conciencia y decisiones políticas urgentes porque la enfermedad a la que estamos asistiendo todo el planeta es una enfermedad zoonótica y no es otra cosa que la consecuencia de este modo de producir los alimentos y de criar a los animales”.



Y agregó “las 200 últimas enfermedades están más que comprobadas que vienen de los animales. Para el pensamiento positivista dentro de la filosofía médica, ya está comprobado que el Covid-19, el 20 y el 2030 que están viniendo van a derivar de esto, es por ello que tenemos que ser contundentes los nutricionistas y no podemos balbucear en esta cuestión”.



“Nosotros somos responsables y estamos formados para salir a decir lo que tenemos que decir y no es que no está comprobado que la enfermedad provenga de los animales, esta comprobado. Nosotros estamos diciéndole a todo el mundo que esto es derivado de esta forma de tratar a los animales que es extraer la carne, la leche y todo lo que deriva de los animales en forma industrial y eso lleva a un maltrato y a un necesario manejo de blindaje químico que generan las mutaciones químicas que derivan en virus, así de sencillo lo venimos diciendo hace más de 20 años y esto no nos escuchan, es por eso que venimos perdiendo por goleada los nutricionistas y no sé si hoy hay algo para festejar porque nosotros hoy tenemos que salir a redoblar el esfuerzo y compromiso con nuestro pueblo para que las políticas públicas cambien”, añadió.



“Debemos decir que hoy hay una buena noticia y es la consecuente de esta militancia en materia de la soberanía alimentaria que necesita de un gran pilar que es la agroecología. Las granjas ecológicas son las garantías de una forma de producir los alimentos absolutamente diferente a como se venían realizando en los últimos 30 años en Argentina”, contó.



Asimismo explicó “hay que decir que desde el movimiento nacional Agrisalud 2030 le propusimos al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra una propuesta para que se cree dentro de la órbita de la agricultura nacional la división nacional de agroecología, estamos a la espera de la designación de los funcionarios para hacer que los alimentos lleguen a la mesa de nuestras familias sanos, seguros y soberanos”.



“Debemos decir que es increíble la cantidad de pesticidas que se utilizan en las frutas y verduras y eso lo que hay que cambiar. La agroecología lo que hace es enseñar a nuestros campesinos a mirar cómo actual la naturaleza para que no recurra a ningún tipo de blindaje químico para que el rendimiento sea eficaz y eso es lo que buscamos eliminar para que la humanidad pueda comer alimentos que sean beneficiosos”, explicó.



Cabe señalar que los principios básicos de la agroecología incluyen: el reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución de insumos externos; el mejoramiento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo; la diversificación de las especies de plantas y los recursos genéticos de los agroecosistemas en tiempo y espacio.