Alertan que por la sequía solo hay abastecimiento de agua potable hasta abril

Las fuentes de agua potable en Uruguay siguen comprometidas por la sequía extrema que afecta a todo el país, al punto de que la administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que, de continuar la situación como al día de hoy, el abastecimiento alcanzará marzo o abril, según el departamento.

La situación hídrica del país es crítica, y así lo confirma la vigencia de la prohibición del uso de agua para fines no prioritarios. Las escasas e insuficientes lluvias son apenas consuelos momentáneos principalmente para las altas temperaturas que no hacen más que empeorar el escenario que no afecta solo al campo, sino a todos los uruguayos.

Según el reporte semanal de OSE, para la zona metropolitana que incluye a Montevideo y las zonas aledañas, el abastecimiento alcanzaría hasta fines de abril. Pero en localidades como Durazno, Sarandí del Yí, Minas y Solís de Mataojo, la disponibilidad actual apenas cubre las necesidades de marzo.

Florida, por su parte, tendría abastecimiento para 45 días, es decir, hasta mediados de abril, aproximadamente.

Mientras tanto, el sistema de Atlántida que se sirve de la Laguna del Cisne y de Montevideo, reporta una baja continua del nivel de agua.

La prohibición del uso de agua potable

Desde el pasado 11 de febrero que en Montevideo y Canelones —incluido Costa de Oro—, y en Lavalleja, Colonia, Florida, San José y Soriano, el uso no prioritario de agua potable está prohibido.

La medida abarca a 65 localidades en las que no se pueden realizar actividades como riego, lavado de veredas y patios exteriores, lavado de vehículos por parte de particulares y llenado de piscinas.

Si bien en un principio no se dispusieron sanciones por el incumplimiento de la prohibición —OSE apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para preservar la escasa disponibilidad de agua potable que enfrenta el país—, actualmente la entidad impuso cortes de servicio y una multa de reapertura del servicio de 2 Unidades Reajustables (UR), unos 3004,5 pesos, al valor del actual.