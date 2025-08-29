Alemania superó los 3 millones de desempleados por primera vez en una década

Constituye otro golpe para la mayor economía de Europa, según estiman los especialistas.

El desempleo en Alemania superó las 3 millones de personas en agosto por primera vez en una década, según datos publicados el viernes por la Agencia Federal de Empleo.

En otro golpe para la mayor economía de Europa, 46.000 personas más se quedaron sin trabajo este mes, lo que elevó la tasa de desempleo a 3,025 millones y la incrementó en 0,1 puntos porcentuales hasta el 6,4 %.

La directora de la agencia, Andrea Nahles, consideró que esto era ampliamente esperado y que refleja en parte factores estacionales como la baja contratación por parte de las empresas durante el período de vacaciones de verano.

El mercado laboral aún está marcado por la debilidad económica de los últimos años, añadió.

La economía alemana se contrajo un 0,3 % en el segundo trimestre, ya que la debilidad de las exportaciones y la lenta inversión lastraron persistentemente el crecimiento.

En comparación con el año anterior, el desempleo en agosto fue 153.000 más alto.

Sin embargo, ajustado por factores estacionales, el desempleo disminuyó ligeramente con respecto a julio, desafiando las expectativas de los analistas de un aumento.

Un informe del Instituto Ifo de Alemania, publicado el miércoles, confirmó la tendencia, mostrando que las empresas están recortando más personal.

El barómetro de empleo del instituto descendió a 93,8 puntos en agosto desde los 94 de julio.

Si bien los despidos en el sector manufacturero disminuyeron, la confianza en el sector servicios se deterioró de forma más pronunciada.

Un informe de la consultora EY, publicado esta semana, también reveló que la industria alemana había eliminado más de 114.000 empleos durante el último año, de los cuales unos 51.000 provenían del sectorautomovilístico.

“El mercado laboral sigue sumido en la crisis”, declaró Klaus Wohlrabe, jefe de encuestas del Ifo, añadiendo que el estancamiento económico ha aumentado la cautela de las empresas a la hora de contratar.

Sin embargo, incluso con el aumento del desempleo, cada vez más empresas informan de dificultades para encontrar trabajadores cualificados, lo que pone de relieve las contradicciones del mercado laboral.

En otra encuesta del Ifo, realizada en agosto, el 28,1 % de las empresas afirmó tener dificultades para contratar personal cualificado, un porcentaje superior al de principios de año. Wohlrabe afirmó que la escasez de trabajadores cualificados se agravaría a largo plazo, señalando que «el cambio demográfico no deja lugar a dudas al respecto».