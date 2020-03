ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS. La organización cumple 44 años de lucha en Formosa

La actividad combativa contra el alcohol fue de menor a mayor, aunque la historia cuenta que rápidamente los formoseños se aferraron al programa y desde entonces, hace ya hoy 44 años que la labor silenciosa, pero efectiva, posibilita la recuperación de los enfermos alcohólicos nuestra provincia.

Alcohólicos recuperados visitaron los estudios de la AM990 hablaron de su experiencia dentro de este grupo, como así también de las actividades que se llevaran adelante para celebrar los 44 años de trabajo en nuestra provincia que incluirán una reunión el el salón Franciscano de la Iglesia Catedral el próximo domingo a las 10 horas.

Ovidio, uno de los alcohólicos recuperados, señaló “yo llegué a alcohólicos anónimos en mi tercer intento por dejar de beber. El primer intento por dejar este vicio lo pasé cuando tenía 18 años, todavía estaba soltero. El alcohol te da espacio para buscar ayuda, esa vez no pude solo, después tuve un problema muy grande en mi vida, a los 28 años mas o menos, donde busqué ayuda nuevamente, pero no pude”.



“Recién cuando llegué a alcohólicos anónimos descubrí que la ansiedad estaba dentro mío, esta enfermedad es física, mental y espiritual. En este lugar encontré el complemento que necesitaba como individuo para poder sobrellevar este problema”, siguió.



“Cuando asistí al grupo pude encontrar la solución a los problemas por los que estaba pasando, esto para mi es muy importante”, explicó.

“Hay que decir que no hay edad para iniciarse en este vicio. El presidente a nivel nacional de alcohólicos anónimos es un psiquiatra y el nos dice que el alcohol potenciado con otras drogas o energizante, hace tocar fondo más rápido a la persona, es por ello que decimos que no hay edad para esto”, dijo.

“Hay que tener en cuenta que no todo aquel que bebe es enfermo alcohólico, alcohólicos anónimos tiende la mano a aquel que quiere dejar de beber”, aseguró.

Por otra parte, otro del enfermos recuperados, comenzó diciendo “en mi caso personal, yo llegué después de 20 años de estar bebiendo, llegué teniendo vergüenza, no sabía como se trabajaba. Me escucharon y fui contenido, yo venía ya con un problema no solo físico si no psíquico también. Hoy ya hace 5 años que no bebo. Este es un trabajo difícil porque es ir día a día”.

En relación a las actividades para celebrar el aniversario del grupo, indicó “será una reunión pública el domingo 8 de marzo en el salón franciscano (Moreno 830) de la Iglesia Catedral a las 10 horas, habrá un panel de profesionales, eclesiásticos y alcohólicos recuperados que darán su testimonio”.