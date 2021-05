Alcanzó esta mañana un valor de 296,9 dol/tn. Alerta por el clima seco en Brasil. También subían la soja y el trigo.

ROSARIO (NAP). El precio del maíz se consolida en un máximo desde 2013 frente a la perspectiva de problemas de suministro a nivel global, mientras también registran alzas la soja y el trigo en la apertura de operaciones semanales del Mercado de Chicago, reportan hoy las operadoras locales.

Según los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el maíz anota alzas en los contratos para mayo de US$ 5,6, hasta US$ 296,9 la tonelada (casi 150% más que hace once meses y medio).

Los operadores privados citan que el clima seco en Brasil generó preocupaciones sobre los suministros mundiales, indicó la operadora rosarina Futuros y Opciones (FyO), mientras la BCR coincidió en los “ajustados niveles disponibles”.

El viernes, el pronosticador brasileño Safras & Mercado redujo en casi 8% la estimación de la cosecha total de maíz de ese país para 2020/2021, debido a que la falta de humedad golpea los rendimientos de plantaciones del cereal de segunda.

La soja, por su parte, sube US$ 5,5, hasta US$ 582,8 por tonelada (es decir, 93% más que a mediados de marzo de 2020), “respaldada por la fortaleza del mercado de aceites vegetales”, según la bolsa rosarina.

En ese contexto, el aceite de soja opera a US$ 1.578,2 y la harina a US$ 470,1 por tonelada, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.

El valor del trigo, en tanto, registra un ascenso de US$ 2,2, hasta US$ 275 la tonelada, es decir, 62% más que siete meses atrás, impulsado por compras de fondos de inversión, concluyó la BCR. (Noticias AgroPecuarias)