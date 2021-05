Alberto F. afirmó que no levantará el cierre de las exportaciones de carne vacuna hasta que no bajen los precios

¿Seguirá la suspensión después de los 30 días? ‘Los frigoríficos y exportadores no hicieron nada por desacoplar los precios de la carne’, acusó Fernández.

BUENOS AIRES (NAP). El presidente Alberto Fernández ratificó que no está dispuesto a levantar el cierre de las exportaciones de carne vacuna hasta que bajen los precios de la hacienda.

“Vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos resuelto este tema. Está visto que exportando el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme en los precios internos”, indicó esta noche el presidente durante una entrevista concedida al militante Pedro Rosemblat en su canal de YouTube, levantada por Bichosdecampo.com.

Con esa respuesta, el Presidente pareció dejar planteado que la suspensión seguirá después de los 30 días decretados.

“Los frigoríficos y exportadores no hicieron nada por desacoplar los precios de la carne. ¿Nosotros cómo lo resolvimos? Parando las exportaciones. No es una buena medida porque estamos perdiendo dólares que entran. Yo lo que quisiera es que los formadores de precios se den cuenta de que los argentinos no tienen porqué pagar la carne al mismo precio que se paga afuera”, afirmó Fernández, mostrando un desconocimiento importante sobre el sistema de formación de precios en el mercado cárnico argentino.

Fernández aseguró que con el cierre de las exportaciones “vamos a ordenar” el mercado porque “me preocupa el argentino y la argentina; no estoy para acumular dólares, estoy para que coman los y las argentinas”.

El presidente también explicó sus novedosas teorías sobre el proceso inflacionario al señalar que “en materia de inflación Argentina es un alcohólico recuperado” al que nunca se le debe poner la copa por delante.

“Argentina ve un poquito de inflación y se remarcan los precios. Eso es inflación autoconstruida. Esto existe y es un problema de consciencia social”, manifestó Fernández.

También aseguró que Argentina es un “país punk” porque es “muy difícil de prever” y “la consigna del mundo punk era no hay presente, viví el futuro. Acá es así. Nadie invierte a lejos (con un horizonte de largo plazo). Planes de negocio en la Argentina son a pocos años. Es la lógica de que no hay futuro. Como no hay futuro, de todo me tengo que apropiar ya”. (La pifió Alberto con la ideología punk, que se afirmaba precisamente en lo contrario: No Future).

Por otra parte, aseguró que, si bien “la Argentina tiene una oportunidad con la carne, no sé cuánto dura”. Y comentó que “yo se lo dije a los exportadores, entre los exportadores y la gente, elijo a la gente; lo que no puede faltar es comida en la mesa de los argentinos”.

En lo que respecta a la medida que obligará a partir de 2022 a comercializar la carne bovina en cuartos, Fernández la justificó al señalar que “vos vas a la carnicería, ves que hay una media res cortada y en esa media res hay distintos cortes; el (carnicero) paga una media res, no paga cada corte particular; de acuerdo a cómo es el consumo del lugar, será el valor del corte. Los precios se terminan componiendo en función de lo que cuesta la media res”.