ALBERDI. Desde que empezó la pandemia, la localidad lleva 200 casos de Coronavirus

Uno de los referentes pol铆ticos y comerciales de la localidad de Alberdi, Miguel V谩zquez en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n en la Rep煤blica del Paraguay en relaci贸n a las protestas que se vienen desarrollando y el impacto que tiene en la vecina localidad paraguaya. Adem谩s, se帽al贸 que en la localidad hay 200 casos de coronavirus positivo y 7 fallecidos.

V谩zquez dijo 鈥渆n Alberdi vivimos otra realidad, parad贸jicamente la pandemia nos trajo muchas obras del Gobierno, se est谩n terminando una ruta que nos conectara con la capital, se est谩 iniciando la construcci贸n de otra que nos conecta con Pilar y un puente tambi茅n鈥.

鈥淐omo nunca la gente que se dedica al comercio y que desde el a帽o pasado no puede trabajar en sus negocios est谩 trabajando en obras p煤blicas鈥, a帽adi贸.

鈥淐on relaci贸n al Covid tenemos contagios y muchos de ellos se da por la irresponsabilidad de los j贸venes que como en el pa铆s est谩 liberado todo ellos sin ning煤n tipo de cuidados se juntan en las plazas, calles si bien no est谩n permitidas las fiestas de todas maneras ellos llevan la misma a la playa y esa es un poco la preocupaci贸n que hay en Alberdi鈥, se帽al贸.

Adem谩s, indic贸 que 鈥渁 nivel nacional hay una serie de protestas con relaci贸n a la falta de medicamentos que se dieron en los hospitales especializados en Covid y tambi茅n a la corrupci贸n que hay en el pa铆s. Hoy es el sexto d铆a de protestas.

Consultado acerca de cuantos casos de Covid hay en Alberdi V谩zquez coment贸 que hay 200 casos y 7 fallecidos.

Asimismo, cont贸 que en la localidad no se utiliza barbijo, no se respeta el distanciamiento social y tampoco se cumple con las dem谩s normas de salubridad y sanitizaci贸n a la entrada de los comercios.