Agustín habló muy desafiante tras ser eliminado de Gran Hermano 2022

Descolocado tras ser eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis dejó el juego con visible malestar y lanzando más de una explosiva frase.

“La puta madre, ¡¿cómo me fue a ganar este pibe?! La puta que lo parió”, dijo Frodo luego del mano a mano telefónico con Nacho, quien sigue en competencia.

Desde el patio y con su valija en mano, Agustín les habló a sus compañeros, a quienes les hizo una concreta advertencia.

“Este era mi gran sueño. No sé si se cortará acá o no. No sé qué le depara a cada uno… No tengo nada personal con ninguno. No me extrañen, quizás, dentro de poquito nos volvemos a ver”, comentó el participante, dejando la casa muy molesto.

“No me lo esperaba. Pensaba que le podía ganar los duelos a cualquiera, menos a mi amigo Marcos. Con él podía ser muy parejo. Pero en mi cabeza, hace dos semanas, anticipaba que si podía salir antes podía ser esta semana”, dijo Frodo, al ser recibido por Santiago del Moro.

Atento a su polémica salida, el conductor le preguntó: “Recién dijiste ‘ojo que por ahí vuelvo’. A algunos no les gustó nada. ¿Te creés con fuerza como para volver en caso de que haya repechaje?”.

Y Agustín le respondió desafiante: “Desde ya. A elaborar nuevas estrategias, a elaborar nuevos movimientos, a jugar con la gente que está adentro, a jugar con la psiquis de la gente que está adentro. Creo que era una de las cosas que me caracterizaba y que quise lograr. Y a volver con mucha más fuerza. Me encantaría”.