Agustín Calleri, contra Ginés González García por sus declaraciones sobre el tenis: “El Ministro de Salud está desinformado”

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis criticó al ministro por no habilitar ese deporte dentro del AMBA y afirmó: “Vamos a seguir golpeando las puertas de la gente que tiene poder de decisión para que nos dejen iniciar la actividad”

“El riesgo (de contagio) en un deporte individual, de un tipo solo, es mínimo. ¿Por qué no se habilita? Porque no lo pidieron. Los deportes olímpicos están todos habilitados. Todos, eh. No sé si habrán hecho (un pedido) a nivel de jurisdicción. Hasta ayer, o anteayer, que pregunté, no me había llegado. Si llega el pedido lo vamos a considerar. Es muy antipático decir que no. A mí me gusta el fútbol, me gustan los deportes, no quiero hacer el papel de malo, ni de dictador. Creo que hay cosas como el remo que no tienen demasiados inconvenientes. En el tenis el problema son los vestuarios”. Estas palabras de Ginés González García despertaron el enojo del mundo del tenis.

El que salió a criticarlo fue Agustín Calleri, ex integrante de La Legión y presidente de la Asociación Argentina de Tenis. En sus redes sociales, el cordobés sostuvo que la AAT fue uno de los pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta de este deporte, y que el mismo fue presentado el 25 de abril y luego aprobado por el Ministerio de Salud.

“Da bronca, porque desde el 25 de abril venimos planteando que el tenis es un deporte con poco porcentaje de contagio. Molesta, hay muchas familias que viven del tenis en el AMBA. Molesta porque hace mucho tiempo que venimos trabajando, haciendo demostraciones para demostrar que el tenis no es riesgoso. Estas declaraciones no ayudan y están faltando a la verdad. El Ministro de Salud está desinformado”, lanzó el ex número 16 del mundo. Y luego, añadió: “Ya no sé qué pensar. En el protocolo está claro que no se utilizan los vestuarios y el baño. No se entiende el por qué”.

En diálogo con TN, el ganador de Acapulco en 2003 y Kitzbuhel en 2006 recalcó que “vamos a seguir golpeando las puertas de la gente que tiene poder de decisión para que nos dejen iniciar la actividad”. Calleri afirmó que hasta el momento nadie del Gobierno lo llamó. “El tenis se habilitó en gran parte del país, pero en el AMBA no. Estamos abiertos a todas las reuniones posibles para que esto se destrabe”, comentó.

“Estas declaraciones dañan mucho a toda la familia del tenis argentino, y en particular a las que hacen de nuestro deporte su medio de vida, como por ejemplo los profesores de tenis, quienes no trabajan hace casi 5 meses”, escribió en su cuenta de Twitter.

El presidente de la AAT también hizo mención al caso de Facundo Díaz Acosta, una promesa de 19 años de este deporte que actualmente entrena de manera precaria dentro de su casa, en espacios reducidos y utilizando un colchón como frontón. “Hablé con su entrenador. No entiende la situación, como nosotros tampoco. Hay deportistas olímpicos que están habilitados a entrenar, pero hay mucha gente que quedó afuera. Es una necesidad. En Europa y Estados Unidos se están jugando torneos, pero hace 4 meses que no están entrenando. Es triste verlo entrenar a Facundo de esa manera. Está tratando de mantenerse en forma de la mejor manera posible”.

Para concluir, Calleri le envió un mensaje directo a las autoridades para que varias familias puedan contar con un ingreso gracias al tenis. “Hace 40 ó 50 años se decía que el tenis era para gente rica, y hoy no es así. Del 100 para atrás son todos laburantes del tenis. Hay mucha gente que vive de esto y necesita de la actividad”, afirmó.