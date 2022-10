Advierten que la gente se compra el auto “que puede y no el que quiere”

En comunicación con la AM990, Ignacio Dalbi, encargado de ventas de la Concesionaria Alcalá, hizo un análisis sobre la actualidad económica y el impacto que esto trae al rubro de autos usados.

“Quizás a nosotros no nos impacta mucho en el caso de las ventas de 0km, ya que las unidades estas son contadas con los dedos de las manos. Nuestro negocio se basa en la venta de vehículos usados”, inicio diciendo.

Asimismo, mencionó en relación al conflicto que generó una escasez de neumáticos que: “Hoy por hoy miramos otras cosas en autos usados, si está medio feo de cubierta, antes de comprar voy a tener que pedirle al dueño que cambie sus cubiertas”.

En cuanto a los precios que maneja la concesionaria dijo que el auto de menor valor es modelo 2014 y sale 2.700.000. “Un 0 km que vendí hace un mes, fue un cronos en 4 millones puesto en calle con todos los costos incluidos”, destacó.

“Sobre nuestro sistema de financiación propia no es lo que era antes, uno no le puede hacer competencia a un banco y también nos vemos afectados para prestar dinero. La taza de un usado hoy es del 76% y no se puede competir con eso”, agregó.

Al ser consultado sobre cómo impacta la situación económica en la venta de autos, Dalbi remarcó que: ” Se vende menos, el tráfico es menos, parece que se vende más por renombre o porque la gente busca resguardarse, más que por el disfrute de comprarse un bien de alto valor. La gente busca la manera de comprar el vehículo. Como sea. Hoy viene la gente diciéndonos que su auto vale cada vez menos y compra el que puede para actualizarse. Hoy el que quiere comprar un auto, toma lo que encuentra, lo que puede pagar, no lo que tiene ilusión de llevarse”, concluyó.