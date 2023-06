Advierten que el programa “Precios Justos” no llega a Formosa

Fabián Hryniewicz, prosecretario de la Confederación General Almacenera y presidente de la cámara de pequeñas y medianas empresas de Formosa, en contacto con la AM990, se refirió al programa precios justos.

Al inicio expresó que es un programa que está “aparentemente diseñado más para los medios que para la realidad del consumidor y menos para el comercio minorista”. Nosotros veníamos trabajando junto con la confederación, que recordó fue fundada en 1948 cuando en ese entonces era la cámara de almaceneros de Formosa y se mantenían charlas a través de la federación con la secretaría de comercio interior y manifestamos nuestra preocupación sobre estos programas que estaban reservados solamente para las grandes cadenas comerciales y solo se cumplen en el AMBA y no en el interior del país.

Comentó que presentaron un proyecto sobre “crear una canasta básica universal para el comercio minorista”, que tuviera vigencia en todo el país, sin embargo, resultó imposible cumplirla no sólo por cursos y costumbres sino también por imposición de marcas imposibles de conseguir.

Siguió contando que quedaron en reunirse este miércoles con el secretario de comercio interior, pero el martes a la noche aparece difundida una lista que consta de poco más de 100 artículos, que los sorprendió ya que más del 80% de dichos artículos no son esenciales para la vida cotidiana, por la calidad y la cantidad de los mismos, y además faltan productos esenciales, como el azúcar, que no está dentro del programa.

De parte del comercio de proximidad hay una gran voluntad, pero nos tienen que proveer. Específicamente en Formosa no hay cadenas mayoristas proveedoras de estos productos. Tenemos que viajar a resistencia como mínimo, lo que significa un gasto extra no solo de combustible sino de impuestos de anticipo a los ingresos brutos que nos cobran al ingresar a la provincia, que es del 10%. Los cuales, si bien los recuperamos, lo hacemos luego de los 90 días mínimo y con una gran merma producto de la inflación.

Continuo su relato exponiendo que últimos estudios realizados, el aumento de ventas de las grandes superficies fue de un 2%, mientras que de los negocios de proximidad dio negativo. Redireccionan el consumo para otro lado.

El problema de precios en Argentina es multicausal, no responde a solo una circunstancia.

“Y no aplica solo a los alimentos, pensemos en los medicamentos, en el combustible”, reflexionó. “Pagamos 20% más caro el combustible que en conurbano bonaerense y de igual manera el gas envasado”.

“Eso es lo que hay que discutir, hay que sincerar la economía”, cerró.